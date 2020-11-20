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MotoGP / Son dakika

Alex Marquez: "Mir, diğer rakiplerine göre 'daha zeki' bir pilot"

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Alex Marquez: "Mir, diğer rakiplerine göre 'daha zeki' bir pilot"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Honda pilotu Alex Marquez, yeni MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir'in, 2020 sürücü kadrosunda bulunan diğer sürücülere göre "daha zeki ve daha düzenli" olduğuna inandığını söyledi.

Mir, geçtiğimiz Pazar günü yapılan Valencia Grand Prix'sinde 12. başladığı yarışı yedinci sırada tamamlayarak 2020 dünya şampiyonluğunu ilan etti. 

Suzuki sürücüsü pilot, bu sezon aldığı galibiyeti ile toplam yedi tane podyum yakalayarak en çok podyuma çıkan isim oldu ve çıktığı yarışların iki tanesi dışında tamamını ilk beş içerisinde tamamladı. 

Bu durum, uzun süre boyunca şampiyonayı lider götüren Fabio Quartararo'nun tam tersiydi, Fransız pilot üç galibiyet dışında herhangi bir podyum sonucu elde etmedi ve sezon boyunca, bu sonuçlara ek olarak, sadece bir kez ilk beşte yer aldı. 

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Mir'in şampiyona galibiyeti hakkında konuşan Marquez şunları söyledi: "Yani, O, çok istikrarlıydı."

"Eğer başka biri onun istikrarına sahip olsaydı, belki de farklı bir şampiyona izlerdik."

"Normalde kimin şampiyon olacağını şampiyonun başından beri görebildiğiniz bir şampiyonaya sahip oluruz, ancak bu sene oldukça fazla garip bir seneydi."

"Çok fazla artısı ve eksisi vardı, özellikle Yamaha sürücüleri için. Aynı zamanda (Andrea) Dovizioso da hiç istikrarlı değildi."

"Ancak Mir her zaman oradaydı. Oldukça zeki, oldukça akıllıydı ve Suzuki için o şampiyonayı almakta iyi bir iş yaptı. O, diğerlerine göre daha zeki ve daha normaldi."

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Mir'in premier sınıfta geçirdiği daha ikinci senesinde şampiyon olmasının, kendisinin 2021'de çıkacağı ikinci sezonu için "daha çok motivasyon" verdiğini, ancak abisi Marc Marquez'in dönüşünün "her şeyi yeniden daha zor" yapacağını söyledi. 

"Bence bu durum, en azından umarım ki COVID ile beraber değişecek ve normal bir sene geçireceğiz."

"Her şey değişiyor. Marc geri gelecek, bu yüzden her şey yeniden daha zor olacak ve daha sert olacak."

"Bunun bana ekstra motivasyon verdiği doğru çünkü MotoGP'de her şeyin mümkün olduğunu gördük, MotoGP'de her şey apaçık ortada ve sizin sadece inanmanız lazım."

"Bu aynı zamanda Moto2'deki sürücüler için de iyi bir örnek, çünkü bu durum, eğer MotoGP'de çok çalışırsanız, doğru motosiklete sahip olursanız dünya şampiyonu olabileceğinizi gösteriyor."

 
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Seri MotoGP
Pilotlar Joan Mir
Editör Lewis Duncan

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