Alex Marquez: "Marc'tan bana öğüt vermeyi bırakmasını istedim"

2019 Moto2 şampiyonu, 2020'de Honda fabrika ekibine katıldı ve normalde, altı kez MotoGP şampiyonu ve kardeşi Marc'ın takım arkadaşı olması gerekiyordu. Ancak İspanyol sürücü daha ilk yarışlarda kolunu kırınca, Alex yıl boyunca Stefan Bradl ile takım arkadaşı oldu.

Alex Marquez, Honda'nın 2020'de podyuma çıkan tek sürücüsüydü ve hem Fransa hem de Aragon'da ikinci olmayı başardı.

Alex, bu süreçte, basından sık sık kardeşi ve onun kendisine verdiği tavsiyeler ya da öğütler hakkında sorular aldı. Motorsport.com'a konuşan Alex, bunun bir noktada "sinir bozucu" hale geldiğini belirtti.

Alex, Marc'ın kendisine binlerce öğüt verdiğini ancak her şeyi uygulayabilmesi için bir noktada yalnız kalmak istediğini dile getirdi.

2021'de LCR'ye katılan Marquez, Motosport.com'a yaptığı açıklamada, kardeşiyle ilgili sürekli sorular sorulmasıyla ilgili şöyle dedi: "Bir noktada biraz sinir bozucuydu, çünkü bu konu hakkında bir şey söylemek benim için zordu."

"Sanırım Marc hakkında bir şeyler söylemesi gereken kişi ben değilim. Takım bunu yapmalı ya da takım yöneticisi Alberto Puig bir şeyler söylemeli."

“Elbette bana geliştirmem ve öğrenmem gereken şeyler hakkında pek çok şey söyledi. Ancak sonunda piste ben çıkıyorum, pistte yalnız başımayım."

"Dünyanın en iyi kardeşine sahip olabilirsiniz ve size çok şey öğretebilir. Ancak pist üstünde yalnızsınız ve her şeyi öğrenip, size söylediği binlerce şeyi hatırlamanız gerekiyor."

"Bu kolay bir şey değil ve bir noktada ona 'Lütfen beni yalnız bırak, bana daha fazla şey söyleme çünkü daha önce söylediğin şeyleri uygulamam gerekiyor' dedim."

"Aragon basın toplantısını hatırlarsanız, yine benzer bir soru aldım ve kardeşim hakkında konuşmayı bırakın dedim çünkü o noktada artık zihinsel olarak sınırdaydım."

"Ancak bu doğal bir şey ve MotoGP'de yarışmaya başladığımdan beri yaşadığım bir şey."

"Her röportajda Marc hakkında bazı sorular alıyorum." dedi.

Alex yeni sezonda LCR Honda uydu takımı için yarışırken, kardeşi Marc yeni sezonda Honda fabrika takımı için yarışmaya devam edecek.