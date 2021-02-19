MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / LCR, Alex Marquez'in 2021 motosikletini tanıttı Sonraki / Miller: "Benden şüphe edenler, aslında beni motive ediyor"
MotoGP / Son dakika

Alex Marquez: "Marc'tan bana öğüt vermeyi bırakmasını istedim"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Alex Marquez, MotoGP'deki çaylak sezonunda kardeşi Marc'ın kendisine çok fazla öğüt verdiğini ve bir noktadan sonra bunu bırakmasını istediğini dile getirdi.

paylaşım
yorumlar
Alex Marquez: "Marc'tan bana öğüt vermeyi bırakmasını istedim"

2019 Moto2 şampiyonu, 2020'de Honda fabrika ekibine katıldı ve normalde, altı kez MotoGP şampiyonu ve kardeşi Marc'ın takım arkadaşı olması gerekiyordu. Ancak İspanyol sürücü daha ilk yarışlarda kolunu kırınca, Alex yıl boyunca Stefan Bradl ile takım arkadaşı oldu.

Alex Marquez, Honda'nın 2020'de podyuma çıkan tek sürücüsüydü ve hem Fransa hem de Aragon'da ikinci olmayı başardı.

Alex, bu süreçte, basından sık sık kardeşi ve onun kendisine verdiği tavsiyeler ya da öğütler hakkında sorular aldı. Motorsport.com'a konuşan Alex, bunun bir noktada "sinir bozucu" hale geldiğini belirtti.

Alex, Marc'ın kendisine binlerce öğüt verdiğini ancak her şeyi uygulayabilmesi için bir noktada yalnız kalmak istediğini dile getirdi.

2021'de LCR'ye katılan Marquez, Motosport.com'a yaptığı açıklamada, kardeşiyle ilgili sürekli sorular sorulmasıyla ilgili şöyle dedi: "Bir noktada biraz sinir bozucuydu, çünkü bu konu hakkında bir şey söylemek benim için zordu."

"Sanırım Marc hakkında bir şeyler söylemesi gereken kişi ben değilim. Takım bunu yapmalı ya da takım yöneticisi Alberto Puig bir şeyler söylemeli."

“Elbette bana geliştirmem ve öğrenmem gereken şeyler hakkında pek çok şey söyledi. Ancak sonunda piste ben çıkıyorum, pistte yalnız başımayım."

"Dünyanın en iyi kardeşine sahip olabilirsiniz ve size çok şey öğretebilir. Ancak pist üstünde yalnızsınız ve her şeyi öğrenip, size söylediği binlerce şeyi hatırlamanız gerekiyor."

"Bu kolay bir şey değil ve bir noktada ona 'Lütfen beni yalnız bırak, bana daha fazla şey söyleme çünkü daha önce söylediğin şeyleri uygulamam gerekiyor' dedim."

"Aragon basın toplantısını hatırlarsanız, yine benzer bir soru aldım ve kardeşim hakkında konuşmayı bırakın dedim çünkü o noktada artık zihinsel olarak sınırdaydım."

"Ancak bu doğal bir şey ve MotoGP'de yarışmaya başladığımdan beri yaşadığım bir şey."

"Her röportajda Marc hakkında bazı sorular alıyorum." dedi.

Alex yeni sezonda LCR Honda uydu takımı için yarışırken, kardeşi Marc yeni sezonda Honda fabrika takımı için yarışmaya devam edecek.

LCR, Alex Marquez'in 2021 motosikletini tanıttı

Önceki haber

LCR, Alex Marquez'in 2021 motosikletini tanıttı

Sonraki haber

Miller: "Benden şüphe edenler, aslında beni motive ediyor"

Miller: "Benden şüphe edenler, aslında beni motive ediyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
2
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

7s
3
Formula 1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

47 dk
4
Formula 1

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

8s
5
Formula 1

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

10s
Son Haberler
Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

3s
Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MOTOGP

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

8s
Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil
MOTOGP

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

22 Şub 2021
Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir
F1

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

22 Şub 2021
Galeri: 2021 Honda MotoGP lansmanı
MOTOGP

Galeri: 2021 Honda MotoGP lansmanı

22 Şub 2021
Son Videolar
2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma 02:16
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 3 | Savaşa Hazırlanmak 02:43
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 3 | Savaşa Hazırlanmak

Getting Ready for MotoGP with the Ducati Panigale V4! 01:01
MotoGP
17 Şub 2021

Getting Ready for MotoGP with the Ducati Panigale V4!

John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri 00:49
MotoGP
12 Şub 2021

John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM 08:13
MotoGP
12 Şub 2021

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM

More from
Lewis Duncan
Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MotoGP / Son dakika

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil
MotoGP / Son dakika

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

Honda 2021 MotoGP motosikletini tanıttı, Marquez tanıtımda yer aldı
MotoGP / Son dakika

Honda 2021 MotoGP motosikletini tanıttı, Marquez tanıtımda yer aldı

Çok Okunanlar Bugün

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Teknik analiz: Alfa Romeo C41
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Son Haberler

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.