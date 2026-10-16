MotoGP Endonezya GP

Alex Marquez: "Marc’ın özel numaralarını sergilemesi gerekecek"

Alex Marquez, kardeşi Marc Marquez'in şampiyonluk yarışında Aprilia'nın çok güçlü olduğu üç pistte fark yaratabilmek için "özel numaralarını" devreye sokması gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 10:20

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Endonezya Grand Prix’sinin ardından sezonda son beş yarışa girilirken, Ducati sürücüsü Marc Marquez ile Aprilia lideri Jorge Martin arasındaki şampiyonluk mücadelesi kızıştı. Mandalika'da sprint yarışını kazanıp ana yarışta 6. sırada finiş gören Marc Marquez, haftayı Jorge Martin ile eşit puanla kapatarak rakibiyle arasındaki 2 puanlık farkı korumayı başardı.

Kardeşinin zorlu bir hafta sonundan "sağ çıktığını" belirten Alex Marquez, önlerindeki takvimin Aprilia ve Jorge Martin için oldukça avantajlı olduğuna dikkat çekti.

Kardeşinin Endonezya'da hasarı minimumda tuttuğunu vurgulayan Alex Marquez, yaklaşan kritik yarışlar öncesinde şu değerlendirmelerde bulundu: "Kesinlikle durumu kurtardı. Buna doğrudan bir zafer diyemem ama kendisi için her zaman zorlu geçen bir pistten hasarsız çıktı; ikisi de 22'şer puan topladı.”

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Özellikle Aprilia'nın çok güçlü performans sergileyebileceği Avustralya (Phillip Island), Katar (Lusail) ve Portekiz (Portimao) gibi pistlere gidiyoruz.”

“Bu yüzden şampiyonluk yarışı sonuna kadar sürecek. Marc'ın o bildiğimiz özel numaralarını ve yeteneklerini tam olarak bu pistlerde sergilemesi gerekecek."

Kalan beş pistten yalnızca Portimao'da daha önce galibiyeti bulunmayan Marc Marquez; Phillip Island, Sepang, Lusail ve Valencia'da geçmişte önemli başarılara imza atmıştı.

Endonezya yarışının ardından gündeme gelen bir diğer konuysa takımların şampiyonluk yolunda pilotlarına vereceği olası "takım emirleri" oldu.

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aprilia tarafında Marco Bezzecchi'nin Jorge Martin'e destek olma ihtimalini yorumlayan Alex Marquez, Ducati'nin de zamanı geldiğinde benzer bir hamle yapabileceğini ifade etti: "Aprilia'nın ne istediği çok net; şampiyonluğu hedefliyorlar ve tüm sürücüleriyle görüşüyorlar.”

“Ducati içinse benzer stratejileri devreye sokma zamanı gelecektir ancak şu an için hâlâ biraz erken.”

“Yine de her pazar pistte kıyasıya mücadele ederken tüm durumları değerlendireceğiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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