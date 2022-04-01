Alex Marquez: "Marc'ı hiç bu kadar çökmüş görmemiştim"

Haberi dinle

Marc Marquez, geçen ay gerçekleştirilen Endonezya GP'sinin ısınma turlarında büyük çaplı kaza yapmış ve beyin sarsıntısı nedeniyle yarıştan çekilmişti.

Endonezya'dan eve dönerken çift görme problemleri yaşamaya başlayan Marquez, yapılan incelemeler sonrası bu hastalığının tekrarladığını öğrendi.

İspanyol sürücü, 2021'in sonunda antrenman esnasında kaza yapmış ve gözündeki sinirlere hasar vermişti. Bundan ötürü de çift görme problemi yaşamaya başlayıp, yılın son iki yarışını kaçırmıştı. Şimdi bu sakatlık benzer şekilde tekrar ortaya çıkmış oldu.

Honda fabrika sürücüsü bu hafta sonu Arjantin GP'de yer alamayacak fakat durumunun iyiye gittiği belirtiliyor.

Perşembe günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alex Marquez, kardeşinin son sakatlığıyla olan mücadelesini yorumladı.

Alex, ”Sakatlığın ilk günlerinde anlaşılacağı üzere morali çok bozuktu."

“Onu hiç bu kadar çökmüş görmemiştim ama neyse ki ilerleme kaydediyor."

"Artık daha iyi hissediyor. Bu sabah, Arjantin GP programını değiştirdiklerini görünce, ona bir şaka yaptım. Ona 'Forma girmek ve geri gelmek için bir günün daha var' dedim. Sırf biraz neşelensin diye..."

“Kendini daha iyi hissediyor ve bu, zihinsel olarak çok önemli."

“Onu çok yakında burada görmeyi umuyorum çünkü o benim kardeşim ve onu pistte görmek istiyorum."

"Aynı zamanda Honda sürücüleri için de her zaman pistte olması ve motosikletin sınırlarını zorlaması çok iyi." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team after his crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images