Alex Marquez: "Kendime yönelik eleştirileri umursamıyorum"

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Cumartesi günü sıralama turlarında bir kumar oynayan ve kurumakta olan zeminde ıslak zemin lastiklerini bırakan ilk sürücülerden biri olarak avantaj sağlayan Alex Marquez, böylece kariyerinin ilk pole pozisyonunu göğüslemeyi başardı.

Sprint yarışını ancak beşinci sırada tamamlayabilen Marquez, yine ıslak zeminde gerçekleştirilen ana yarışta ise genel olarak rekabetçiydi ve üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bu, Marquez'in 2020 Aragon GP'sinden bu yana ilk podyumuydu.

Kendisini eleştirenlere dersini verip vermediği sorulan Alex, "İnsanların ne düşündüğü umurumda değil. Kendime inanıyorum, Ducati'yi ve Gresini takımını seçerek doğru seçimi yaptığıma inanıyorum."

"Bu seçeneği değerlendirdim çünkü 'tamam, bahane istemiyorum, en iyi motosikletle ve düzgün bir takımla olmak istiyorum' dedim. Gresini düzgün bir takım, herkes çok profesyonel."

"Kendime güvenmeye devam edeceğim, ancak sadece iki yarış geride kaldı ve işler değişebilir. Neyse ki sürekli gelişiyoruz, en olumlusu da bu."

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kış testleri boyunca hızlı olmasına ve bu formunu sezonun ilk iki yarışında sürdürmesine rağmen aldığı sonuçların beklentilerinin de ötesine geçtiğini kabul eden Marquez, diğer yandan temkinli olmaya da devam ediyor.

Marquez, "Gresini ve Ducati ile böyle bir başlangıcı hayal bile edemezdim."

"Motosiklet üzerinde kendimi gerçekten iyi hissediyorum, takımla birlikte kendimi gerçekten iyi hissediyorum."

"Yine de motosikletten en iyi şekilde faydalanmıyorum ve bu konuda biraz daha çalışmam gerekiyor. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz ve her yarışta ulaşmamız gereken 37 puan var."

"Yolumuz uzun, dolayısıyla ön grupta kalmalı ve tüm fırsatları değerlendirmeliyiz." dedi.