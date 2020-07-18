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MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Alex Marquez: "Kaza çaylak hatasıydı"

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Alex Marquez: "Kaza çaylak hatasıydı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Tem 2020 07:41

Honda’dan Alex Marquez, MotoGP İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaptığı kazanın "çok iyimser" olmasından kaynaklanan bir çaylak hatası olduğunu söyledi.

Marc'ın kardeşi olan Alex, Honda fabrika takımı motosikletiyle ilk virada kaza yaptı ve çarşamba günü yapılan testteki kazasından yalnızca iki gün sonra bir başka kaza daha yapmış oldu.

Marquez, kazayı şöyle açıkladı: “Kazada çok iyimserdim. Sabah gerçekten iyi bir ritim yakalamıştım ve bununla geliyordum, çaylak hatası yaptım."

“Yol tutuş sabahtan öğleden sonraya çok değişti, viraj girişinde biraz genişten döndüm. Ama iyi bir turdu, bu yüzden iyi bir çizgi yakalamaya çalıştım. Kirli yüzeye biraz fazla eğimli bir açıyla gittim ve önü kaybettim."

"Sonrasında öğleden sonraki tüm plan kontrolden çıktı."

Bundan sadece 10 dakika sonra bu kez Marc Marquez ikinci virada motosikletin önünü kaybederek düşük hızda bir kaza yaptı. LCR'den Cal Crutchlow, Marc Marquez'inkiyle neredeyse benzer bir kaza yapacağını fakat son anda kurtardığını söyledi.

Motosikletin ön tarafının Jerez'de kritik durumda olup olmadığı sorusuna, "Son turda neredeyse benzer bir tane oluyordu. Marc ile tam olarak aynıydı, ikinci virajda ön tarafı kaybettim. Bu, çok kritik. Motosikletin önü çok kritik."  yanıtını verdi.

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team bike

Alex Marquez, Repsol Honda Team bike

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Alex Marquez , Cal Crutchlow Şimdi al , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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