Alex Marquez: "Kaza çaylak hatasıydı"

Marc'ın kardeşi olan Alex, Honda fabrika takımı motosikletiyle ilk virada kaza yaptı ve çarşamba günü yapılan testteki kazasından yalnızca iki gün sonra bir başka kaza daha yapmış oldu.

Marquez, kazayı şöyle açıkladı: “Kazada çok iyimserdim. Sabah gerçekten iyi bir ritim yakalamıştım ve bununla geliyordum, çaylak hatası yaptım."

“Yol tutuş sabahtan öğleden sonraya çok değişti, viraj girişinde biraz genişten döndüm. Ama iyi bir turdu, bu yüzden iyi bir çizgi yakalamaya çalıştım. Kirli yüzeye biraz fazla eğimli bir açıyla gittim ve önü kaybettim."

"Sonrasında öğleden sonraki tüm plan kontrolden çıktı."

Bundan sadece 10 dakika sonra bu kez Marc Marquez ikinci virada motosikletin önünü kaybederek düşük hızda bir kaza yaptı. LCR'den Cal Crutchlow, Marc Marquez'inkiyle neredeyse benzer bir kaza yapacağını fakat son anda kurtardığını söyledi.

Motosikletin ön tarafının Jerez'de kritik durumda olup olmadığı sorusuna, "Son turda neredeyse benzer bir tane oluyordu. Marc ile tam olarak aynıydı, ikinci virajda ön tarafı kaybettim. Bu, çok kritik. Motosikletin önü çok kritik." yanıtını verdi.