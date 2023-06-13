Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"
Nispeten karışık bir yarış geçiren ve günü çakıl havuzunda son bulan Alex Marquez, ilk virajda üç kişiye çarpmaktan kurtulurken çok korktuğunu söylüyor.
Ana yarışa üçüncü sırada başlayan ve iyi bir start alamayan Alex, ilk viraja girerken istediği kadar iyi frenleyemedi, virajı geniş aldı ve hemen önündeki üç sürücüyü (Jack Miller, Luca Marini, Marc Marquez) düşürmekten kıl payı kurtuldu.
Sonrasında biraz olsun toparlayan ve üçüncülüğe kadar yükselen Alex'in yarışı, bitime dokuz tur kala çakıl havuzunda noktalandı.
Yarışın ardından konuşan Alex, ilk turda bir frenaj hatası yapmadığını, yalnızca hava koridoru etkisi sıkıntı yaşadığını öne sürdü.
Alex, "İlk virajda olanlar gerçekten garipti. Epey erken fren yaptım, ancak Luca ve Marc ilginç bir şekilde yer değiştirdi."
"Kanatların da devreye girmesiyle birlikte doğrudan hava koridoruna çekiliyorsunuz. Her zamanki gibi fren yapmama rağmen motosiklet ileri gitti."
"O noktada 'ne yapmam gerekiyor' dedim. Neyse ki biraz yer bıraktılar ve onları geçebildim."
"Geç fren yapmamıştım, dolayısıyla olanlar garipti. Önümde iki motosiklet varken tüm yere basma gücünü kaybettiğimde durabilmek imkansızdı. Dürüst olmak gerekirse az kalsın altıma edecektim!" dedi.
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
İkinci virajdaki kazası hakkında da konuşan Marquez, "Yarışın o noktasına kadar ön lastikte biraz sıkıntı yaşadığım doğruydu, ancak kaza yaptığım yerde sıkıntı yoktu."
"Belki de pistin o bölgesinde iyi olduğumu düşünerek fazla hızlandım, ön lastiği kontrol edebileceğimi düşündüğüm tek bölge de orasıydı."
"O noktada kendime çok güveniyordum, biraz daha içeri girdim ve beyaz çizgiye dokundum, küçük bir tümseğe dokununca da ön tarafı kaybettim."
"Bu utanç verici çünkü podyum için mücadele ediyorduk. Belki de bugün 'tamam, burada dur, ilk beşe gireceksin ve devam edeceğiz' demem gerekiyordu."
"Ama ufukta podyum vardı, ben de bunun için çabaladım." dedi.
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