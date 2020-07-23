Alex Marquez: "Honda'nın tek sürücüsü olmak, bir şeyi değiştirmeyecek"

Jerez'deki ilk yarışta düşerek kolunu kıran Marc Marquez, sıradaki yarışa da katılamayacak. Honda, Marquez'in yerine başka bir ismin yarışmayacağını açıkladı. Bu, Alex'in takım adına yarışacak tek isim olacağı manasına geliyor.

Alex Marquez, "Gelecek hafta böyle bir deneyim yaşayacağız. Sıradaki adımları atmaya çalışacağız. Atmam gereken adımlar açık ancak şu anda gerçek de ortada ve bu yarışa çıkmamız gerekiyor."

"Bir hafta sonundan diğerine ne kadar gelişebildiğimizi görmek önemli olacak."

"Benim açımdan değişen bir şey yok. Aynı işi yapacağız, istikrarlı olmaya çalışacağız. Sadece kendime bakacağım. Bu yarışlarda nerede bitirdiğimize bakmadan, bunları yapmaya çalışacağım; Performansımı ve pozisyonumu iyileştirmeye çalışacağım. Hedefim bu." dedi.

Alex Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, MotoGP sürücüsü olarak geçirdiği ilk hafta sonunun çok olumlu geçtiğini söyledi. 19. sıradan başlayan Marquez, yarışı kazanan Fabio Quartararo'nun 27 sn gerisinde 12. olmuştu.

Marquez, "Tüm hafta sonu boyunca hislerim oldukça pozitifti. Açıkçası biraz daha önde olmak istiyorum ancak her şeyin çok yakın olduğunu gördük. Sanki Moto2 gibiydi ancak önemli olan şey ilk yarışımı tamamlayabilmekti."

"İlk turlarda sürüş açısından eksiktim. Hata ya da kaza yapmak istemedim. Tüm turları tamamlamam fiziksel açıdan çok önemliydi. Bu iyi bir antrenman olacaktı."

"Yarışın ortasında hızlıydım ancak dürüst olmam gerekirse son 5 tur çok zordu."

"Zor bir hafta sonu olacağını biliyordum. Katar'dan sonra KTM ya da Aprilia gibi hiç test yapamamış olmam nedeniyle bu durum daha da zorlaştı."

"Daha önde olmak isteyen ilk kişi benim ancak bir yerlerden başlamanız ve gelişmeniz gereken alanları görmeniz önemli." dedi.