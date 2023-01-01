Alex Marquez: "Honda'nın beni LCR'e göndermesini kabullenmekte zorlandım"

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2019 Moto2 şampiyonu, bir sonraki sezon Repsol Honda ile MotoGP'ye giriş yaptı ve kardeşi Marc Marquez ile takım arkadaşı oldu.

İki podyum elde ettiği sezonun ardından koltuğunu Pol Espargaro'ya kaptıran Marquez, sonraki sezon LCR Honda'ya geçti ve pek ortalarda görünmediği iki sezon geçirdi.

Gelecek sezon Gresini Ducati adına yarışmaya hazırlanan Alex, Honda'nın kendisini LCR'a alma kararını sindirmenin kolay olmadığını ve üç yıllık ortaklıkları boyunca Honda'nın kendisinden yeterince faydalanmadığını söylüyor.

Marquez, "Dürüst olmak gerekirse, o anda [LCR'a geçiş kararını] gerçekten kabullenemedim. Ama buna saygı duydum ve Honda'nın içinde bulunduğu durumu anladım. Geçmişi değiştiremeyiz."

"Bu karar benim için biraz zordu ve LCR'da yarışırken kendimi Honda için verimli hissetmiyordum - takım için değil, Honda için. Birçok kez 'tamam, yardım edebilirim' dediğim günler geçirsem dahi Honda benden faydalanmadı.

"Yine de çok şey öğrendim ve bana bir fırsat verdiği için Honda'ya minnettarım. Geçmişi değiştiremeyiz, sadece geleceğe bakabiliriz." dedi.

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'ya karşı kin beslemediğini de ekleyen Marquez, eski takımıyla ilişkisinin "her zaman harika" olacağını söylüyor.

Marquez, "Honda ile her zaman iyi bir ilişkim oldu, hiçbir sorun yaşamadım. Uydu takımında ve fabrika takımında durum aynı değil. Tamam, kontratınız fabrika ile olabilir ama tam olarak aynı değil."

"Uydu takımında her zaman yeni parçalar daha geç geliyor ve çok sorunlu bir motosikletiniz olduğunda bunu çok fazla hissedebiliyorsunuz."

"Ancak Honda ile ilişkim her zaman harika olacak, kendilerine her zaman minnettar olacağım çünkü bana MotoGP'ye geçme fırsatı verdiler. Onlarla Moto3'te de şampiyon olmuştum." dedi.