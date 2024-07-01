Alex Marquez, Gresini ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Alex Marquez, yeni bir iki yıllık anlaşma imzalayarak 2026 MotoGP sezonunun sonuna kadar Gresini Racing'de kalacak.

Motorsport.com'un geçen hafta açıkladığı gibi, Marquez, Honda RC213V'de geçirdiği zorlu dönemin ardından Desmosedici'ye başarılı bir şekilde uyum sağladıktan sonra uydu Ducati takımı ile mevcut MotoGP kuralları dönemi boyunca devam edecek.

Kardeşi ve 2024'teki yeni takım arkadaşı Marc Marquez'in önümüzdeki yıldan itibaren fabrika Ducati takımına terfi etmesiyle birlikte, 2025'te Gresini'de Marquez'e kimin eşlik edeceği belirsizliğini koruyor.

"Gresini'de kalmak benim ana hedefimdi,"

"Bu takıma katıldığımdan beri hedefim en iyiye sürekli olarak yaklaşmaktı ve henüz bunu başaramadım. Sezonun başlangıcı beklediğimiz gibi değildi, ama takım güçlü ve nereye gidebileceğimizi biliyorum. Bu yüzden sadece Nadia'ya güveni için teşekkür etmek istiyorum ve kısa süre içinde ona ananaslı pizza ısmarlayarak borcumu ödeyeceğim.” dedi Alex Marquez.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, 2022'den sonra Honda kampından ayrılarak geçen yıl Gresini'ye katıldı ve Arjantin'de takımla yalnızca ikinci yarış hafta sonunda bir podyum elde etti. Sezon sonuna doğru Malezya'da elde ettiği bir başka podyumu yanı sıra Silverstone ve Sepang'da elde ettiği iki sprint birinciliğiyle sezonu, kariyerinin en iyi derecesi olan şampiyona dokuzuncusu olarak tamamladı.

Marquez, kısmen Borgo Panigale markasının GP24 ile attığı adım nedeniyle, bu yılki Ducati'siyle şu ana kadar ilk üçe girememiş olsa da şu ana kadar bitirdiği her grand prix'de ilk 10'un içinde yer aldı.

Bu durum, onu 62 puanla bu hafta sonu Almanya Grand Prix'si öncesinde Aleix Espargaro'nun fabrika Aprilia'sının hemen arkasında saygıdeğer bir 10. sıraya yerleştirdi.

Ağabeyi Marc'ın yılın başındaki muhteşem başlangıcıyla birlikte, Gresini takımı şu anda fabrika Ducati ve Pramac ekiplerinin hemen arkasında güçlü bir şekilde üçüncü sırada yer alıyor.

Gresini Racing sahibi Nadia Padovani şunları söyledi: "Alex bizim öğrencimiz. İki yıl önce katıldığından beri onun ve takım arasındaki sinerji inanılmaz oldu ve her yarışla birlikte güçlendi.”

“Potansiyelini biliyoruz; zaten bunu gösterdi ve sadece istikrara ihtiyacı var. Onunla sözleşme yenilemek bizim için bariz bir hamleydi çünkü hem pistte hem de pist dışında değerinin farkındayız. Bu yıl da sonuçlar gelecek, bundan kesinlikle eminim."