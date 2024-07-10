Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

Gresini MotoGP sürücüsü Alex Marquez , önceki 42 grand prix podyumunun tamamını, geçen hafta sonu Almanya GP'sinde kardeşi Marc ile paylaştığı podyumla tercih edeceğini söyledi.

Alex ve Marc Marquez , Pazar günkü Sachsenring yarışında, yarış galibi Francesco Bagnaia'nın arkasında sırasıyla ikinci ve üçüncü olduktan sonra, ilk kez MotoGP'de podyumunu paylaştılar.

Bu, Gresini ikilisi için bir dönüm noktası niteliğinde bir sonuçtu çünkü 1997 Imola Grand Prix'sinde Nubautsu ve Takuma Aoki'den bu yana, iki kardeş birinci sınıf kategoride birlikte yer almamıştı. Marquez kardeşler gibi, Aoki kardeşler farklı takımlarda olsalar da, aynı üretici (Honda) için yarışıyordu.

Gresini ile iki yıllık sözleşme imzaladıktan hemen sonra Almanya'da podyuma çıkan Alex Marquez, GP kariyerinin 43. podyumunu almış oldu.

Almanya yarışından sonra konuşan 28 yaşındaki sürücü, uzun süredir kardeşi Marc ile birlikte podyum basamağına çıkmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Moto3 ve Moto2'de şampiyonluk yaşayan Alex Marquez, ''Bu tuhaf bir duygu. Hayatta çok şanslıyız. Hayal edebileceğimizden çok daha fazla mutlu günler yaşadık. İkimizinde farklı kategorilerde kazandığı ya da aynı yıl şampiyonluğu kazandığı günleri yaşadık.''

''Bir sonraki rüyam kardeşimle aynı podyumda olmaktı. Çok kez bunu hayal ettim.Kardeşimle birlikte olduğum tek podyumu, şampiyonada elde ettiğim 42 podyuma tercih ederdim.Kardeşinizle birlikte podyum basamağında olmak, onsuz geçen 42 podyumdan çok daha özel.''

Marc Marquez, Gresini Racing, Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Umarım bunu bir daha, zaferle ya da ikincilik kazanarak, başarabilirim. Ancak bunun zor olacağını biliyoruz. Marc'ın da dediği gibi, bu anı kutlamalıyız ve keyfini çıkarmalıyız çünkü şampiyonanın bana ve buradaki öğrettiği şey, bugün buna sahipsin, yarın ise sahip olacağını bilemezsin.'' dedi.

Sachsenring'deki yarışı ikincilikle tamamlayan, özellikle Cuma günü yaşadığı çarpışmadan sonra parmağını kırıp kaburgalarını zedeleyen Marc Marquez için de özel bir gündü.

Ancak Marc Marquez, 2023 özellikli GP23 motosikletlerinin, fabrika ve Pramac takımları tarafından kullanılan son versiyonlu Desmosedici'lere karşı giderek zayıflaması nedeniyle, 2024 yılında aynı sonucun tekrarlanmasının 'imkansız' olduğunu söyledi.

Almanya GP'sindeki çifte podyum, Pramac'tan Jorge Martin'in Bagnaia'nın önünde iki tur kala, yarış dışı kalmasıyla gerçekleşti.

6 kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, ''Kardeşimle podyum paylaşmaktan oldukça keyif alacağım. Bu asla unutamayacağımız bir gündü çünkü gelecekte tekrarlanması zor olacak.''

''Dürüst olmak gerekirse bu sezon oldukça imkansız olacak. Neden? Podyumda olmak benim için zorken, aynı zamanda Alex'in de, podyumda olması zor. Dolayısıyla Pazar günü aynı podyum basamağında olmak, gerçekçi değildi.''

''Ancak kuru pistli ve oldukça hızlı bir yarışta, Alex oldukça yetenekli bir sürücü ve bugün bunu gösterdi. Gresini'de iki yılı daha olduğu gerçeği, Alex'i rahatlatıyor ve Alex bu hafta sonu oldukça iyiydi.'' dedi.