Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor

Zor bir sezon geçiren Marquez, serideki ilk podyumunu bir önceki hafta sonu yağmurlu Fransa GP'de almıştı. Ancak Marquez, Aragon'da kuru zeminde de 2. olarak podyuma çıktı.

Marquez, bir çaylak sürücü olarak kalan yarışlarda istikrarlı bir şekilde ilk 8'de yer almayı hedeflediğini söyledi.

Marquez, "Bu podyum bizim için bir bonus oldu. Şaka bir yana, iki defa kuru zeminde podyuma çıkmadım. Le Mans'daki yağmurdaydı ve kimse bunu beklemiyordu çünkü 18. sıradan başlamıştım. Burada kuru zeminde podyuma çıktık ve birçok sürücü kaza yaptığı için bunu kazanmadık."

"Pist üstünde en hızlı ikinci isimdik ve pozisyon kazanıyorduk. Yani işimizi elimizden gelen en iyi şekilde yaptık. Her gün gelişiyoruz, pes etmeyeceğiz. Sezona sonuna kadar gelişmeye çalışacağız."

"Şimdi % 110 gelecek hafta sonuna odaklanacağım çünkü iyileşmek ve bundan fayda sağlamak için bir şansımız olacak. Ancak buradaki potansiyelimizi, Valencia ve Portimao'da gösterip gösteremeyeceğimize bakmalıyız."

"Bizim için gelece sene öncesinde iyi bir test olacak. Gelecek sene en başından itibaren hızlı olmaya çalışacağız. Ancak hedefim, her hafta sonu podyuma çıkmak olmayacak çünkü şu anda gerçek potansiyelimiz bu değil. Gerçek potansiyelimiz, her çaylakta olduğu gibi düzenli olarak ilk 8'de yer almak, istikrarlı olmak ve kendime güveni arttırmak olacak." dedi.

Marquez, Aragon antrenmanlarında düzenli olarak ilk 8'de yer aldı ve hafta sonu motosikletten daha fazlasını alabildiğini hissettiğini söyledi. Honda sürücüsü, son bölümde Rins'i kovalarken yaptığı iki hatanın galibiyete mal olduğunu düşünüyor.

Marquez, "Yarıştan önce, son turlarda lastikleri daha iyi idare etmiş isimlerden birisi olacağımı biliyordum. Arka lastiklerin ömrü daha iyi olacaktı. Bu yüzden akıllı olarak sona kadar bekledim, pürüzsüz bir şekilde sürmeye çalıştım. Ancak yarışın bitmesine iki tur kala iki hata yaptım. Birincisi son virajda, diğeri ilk virajdaydı. Bu, Rins ile galibiyet mücadelesi verme şansımı ortadan kaldırdı. Orada biraz zaman kaybettim."

"Son turda Rins'in hata yapacağını umarak zorlamaya çalıştım ancak o, son turda gerçekten hızlıydı. Gerçekten mutluyum. Gerçekten önemli bir podyumdu." dedi.

Alakalı video