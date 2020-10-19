MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Aragon GP / Son dakika

Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor

paylaşım
yorumlar
Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Honda'nın çaylak sürücüsü Alex Marquez, Aragon'da art arda 2. defa podyuma çıkmasına rağmen düzenli olarak podyum mücadelesi vermeyi beklemediğini söyledi.

Zor bir sezon geçiren Marquez, serideki ilk podyumunu bir önceki hafta sonu yağmurlu Fransa GP'de almıştı. Ancak Marquez, Aragon'da kuru zeminde de 2. olarak podyuma çıktı.

Marquez, bir çaylak sürücü olarak kalan yarışlarda istikrarlı bir şekilde ilk 8'de yer almayı hedeflediğini söyledi.

İlgili haber:

Marquez, "Bu podyum bizim için bir bonus oldu. Şaka bir yana, iki defa kuru zeminde podyuma çıkmadım. Le Mans'daki yağmurdaydı ve kimse bunu beklemiyordu çünkü 18. sıradan başlamıştım. Burada kuru zeminde podyuma çıktık ve birçok sürücü kaza yaptığı için bunu kazanmadık."

"Pist üstünde en hızlı ikinci isimdik ve pozisyon kazanıyorduk. Yani işimizi elimizden gelen en iyi şekilde yaptık. Her gün gelişiyoruz, pes etmeyeceğiz. Sezona sonuna kadar gelişmeye çalışacağız."

"Şimdi % 110 gelecek hafta sonuna odaklanacağım çünkü iyileşmek ve bundan fayda sağlamak için bir şansımız olacak. Ancak buradaki potansiyelimizi, Valencia ve Portimao'da gösterip gösteremeyeceğimize bakmalıyız."

"Bizim için gelece sene öncesinde iyi bir test olacak. Gelecek sene en başından itibaren hızlı olmaya çalışacağız. Ancak hedefim, her hafta sonu podyuma çıkmak olmayacak çünkü şu anda gerçek potansiyelimiz bu değil. Gerçek potansiyelimiz, her çaylakta olduğu gibi düzenli olarak ilk 8'de yer almak, istikrarlı olmak ve kendime güveni arttırmak olacak." dedi.

 

Marquez, Aragon antrenmanlarında düzenli olarak ilk 8'de yer aldı ve hafta sonu motosikletten daha fazlasını alabildiğini hissettiğini söyledi. Honda sürücüsü, son bölümde Rins'i kovalarken yaptığı iki hatanın galibiyete mal olduğunu düşünüyor.

Marquez, "Yarıştan önce, son turlarda lastikleri daha iyi idare etmiş isimlerden birisi olacağımı biliyordum. Arka lastiklerin ömrü daha iyi olacaktı. Bu yüzden akıllı olarak sona kadar bekledim, pürüzsüz bir şekilde sürmeye çalıştım. Ancak yarışın bitmesine iki tur kala iki hata yaptım. Birincisi son virajda, diğeri ilk virajdaydı. Bu, Rins ile galibiyet mücadelesi verme şansımı ortadan kaldırdı. Orada biraz zaman kaybettim."

"Son turda Rins'in hata yapacağını umarak zorlamaya çalıştım ancak o, son turda gerçekten hızlıydı. Gerçekten mutluyum. Gerçekten önemli bir podyumdu." dedi.

Alakalı video

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"

Önceki haber

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"

Sonraki haber

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Racing Point, 2020 Mercedes süspansiyonuna geçişi savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 2020 Mercedes süspansiyonuna geçişi savundu

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"

Wolff: "Hamilton'ı eleştiren sürücüler önce kendilerini eleştirmeliler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ı eleştiren sürücüler önce kendilerini eleştirmeliler"

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"

Carlin: "Tsunoda, Schumacher'den daha hızlı"
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Carlin: "Tsunoda, Schumacher'den daha hızlı"

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

FE, da Costa'nın gösterisi sonrası Portekiz'de bir yarış düzenlemeyi düşünüyor
Formula E Formula E / Son dakika

FE, da Costa'nın gösterisi sonrası Portekiz'de bir yarış düzenlemeyi düşünüyor

Norris: "Dördüncülük mücadelesi için ekstra zorlamalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Dördüncülük mücadelesi için ekstra zorlamalıyız"

Son Haberler

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"

Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"

Yamaha, Teruel GP’de Rossi’nin yerine başkasını yarıştırmayacak!
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Yamaha, Teruel GP’de Rossi’nin yerine başkasını yarıştırmayacak!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Racing Point, 2020 Mercedes süspansiyonuna geçişi savundu

54dk
2
Formula 1

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"

3s
3
Formula 1

Wolff: "Hamilton'ı eleştiren sürücüler önce kendilerini eleştirmeliler"

4
MotoGP

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"

1s
5
FIA F2

Carlin: "Tsunoda, Schumacher'den daha hızlı"

Son Haberler

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"
MOTOGP

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"

Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor
MOTOGP

Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"
MOTOGP

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"

Yamaha, Teruel GP’de Rossi’nin yerine başkasını yarıştırmayacak!
MOTOGP

Yamaha, Teruel GP’de Rossi’nin yerine başkasını yarıştırmayacak!

MotoGP Aragon: Rins kazandı, Mir yeni şampiyona lideri!
MOTOGP

MotoGP Aragon: Rins kazandı, Mir yeni şampiyona lideri!

Son Videolar

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.