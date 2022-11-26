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Alex Marquez: "Ducati'de şimdiden evimde gibi hissediyorum"

Gelecek sezon Gresini Ducati ile mücadele etmeye hazırlanan Alex Marquez, Valencia testinin ardından şimdiden kendini çok rahat hissettiğini söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Alex Marquez: "Ducati'de şimdiden evimde gibi hissediyorum"
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2020 sezonunda Repsol Honda ile MotoGP'ye adım atan, sonraki iki sezonu ise LCR Honda'da geçiren Marquez, üç sezonun ardından Honda bünyesinden ayrıldı.

Honda kariyerini iki podyumla noktalayan İspanyol sürücü, gelecek sezon Gresini Ducati'de mücadele edecek. Marquez ve takım arkadaşı Fabio Di Giannantonio, 2022 Desmosedici ile yarışacaklar.

Valencia'daki sezon sonu testlerinde Desmosedici ile ilk kez piste çıkan Marquez, motosiklete hızlıca alıştığını söylüyor.

Marquez, "Oldukça pozitif bir testti, daha ilk turdan itibaren kendimi evimde gibi hissettim."

"Gerçekten hızlı ve rekabetçiydik, bu çok önemli. Bütün gün motosiklette herhangi bir ayar değişikliği yapmadık, sadece alışmaya çalışıyorduk." 

"Şimdi önümüzde uzun bir kış var! Bu motosikletin potansiyelinden faydalanabilmek için bir güne daha ihtiyacım var."

"Motosikletin potansiyeli yüksek, bunun farkındayız. Sıralama temposunda henüz maksimumu alamadım, ama liderin sadece 0.6 saniye gerisinde olduğumuz için mutluyum."

"En önemlisi, hız açısından gerçekten istikrarlı olabilmem." dedi.

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati motosikletinin sürüş stiline uyduğunu söyleyen Marquez, Honda motoruna göre ciddi farklılıklarla karşılaştığını söylüyor.

Projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu da ekleyen İspanyol pilot, 2023 sezonu hedefleri konusunda yorum yapmak için henüz "çok erken" olduğunu kabul ediyor.

Marquez," Gelecek sezon ne yapabileceğimizi söylemek için çok erken, şampiyonluk için savaşacağımı söyleyemem."

"Kışın Portimao'da iyi bir başlangıç yapabilmemiz için çok sağlam bir temel oluşturmamız gerekiyor."

"2022 model bir motosiklet kullanacağız, bu yüzden çok fazla yeni şey denememiz gerekmiyor. Motosiklete güvenmeli ve potansiyelimizin nerede olduğunu görmeliyiz." dedi.

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