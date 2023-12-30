Alex Marquez: "Ducati bir sürücü olarak kendinizi önemli hissetmenizi sağlıyor"

2019 Moto2 şampiyonu, 2021/22 sezonunda LCR Honda'da geçirdiği zorlu iki yılın ardından 2023 sezonu için Gresini Ducati'ye geçti. Ducati'de, daha önce fabrika HRC takımındayken 2020'deki podyum başarılarını tekrarlayamadı.

Marquez, Arjantin'deki ikinci yarışında MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu elde etti. İki sprint yarışı kazanmanın yanı sıra iki grand prix podyumu elde etti.

Autosport'un 2023 sezonunun sonunda, bir önceki yıl Honda'da olmasına kıyasla Ducati sürücüsü olarak nasıl hissettiği sorusuna Alex Marquez, "Harika hissediyorum ve şimdiden gelecek sezona odaklanmış durumdayım."

"Sakatlığımdan sonraki bu son dört, beş yarış gelecek yıl içindi."



"Ayarlarla ilgili işe yarayan birkaç şey denedik. Düzenli olarak ilk beşe girdik ve gelecek yıl için hedefimiz de bu."

"Yani, geliştirilecek pek çok şeyin olduğu gerçekten olumlu bir sezondu."



"Sezonun ilk bölümünde pek şanslı değildik. Ancak sonuçlar, hız, kutuda ve Ducati'de nasıl hissettiğim konusunda gerçekten olumlu bir sezon geçirdik."



"Rekabetçi bir motosikletiniz olduğunda, iyi bir atmosfere sahip olmanın çok daha kolay olduğu doğru."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing

"Ancak geçen yıl da söylediğim gibi, Honda'nın desteğiyle olmadan, kendi adamlarımla birlikte LCR garajında kendimi biraz yalnız hissettim."



"Bu nedenle geçen yıl sezonu sınırda bitirdim."



"Ancak bu yıl, Ducati'nin size her şeyi açıklaması, size tüm analizleri yapması, kendinizi önemli hissettiriyor ve bu tüm sürücülerin hoşuna giden bir şey."

Marquez, 2024 yılında Gresini ile bir yıl önceki Ducati paketiyle devam edecek ve ağabeyi Marc Marquez'e birlikte yarışacak.



İkili, Alex Marquez'in ilk kez yarıştığı 2020 yılında Honda fabrika takımında kısa süreliğine takım arkadaşı olmuş, ancak Marc Marquez o yarışta yaşadığı ağır kol kırığı sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırdı ve yalnızca İspanya GP hafta sonunda garajı paylaşmış oldular.