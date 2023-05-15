Alex Marquez, bir sonraki yarış için üç sıra grid cezası aldı
FIM hakemleri, ilk turdaki teması nedeniyle Alex Marquez'e üç sıra grid cezası verdi.
İlk turda agresif bir manevrada bulunan ve hem Johann Zarco'nun sıra kaybetmesine, hem de Brad Binder'ın epey gerilere düşmesine sebep olan Marquez, bu olay nedeniyle yarış içinde incelemeye alındı.
İncelemenin ardından Marquez'in "sorumsuz davrandığına" karar veren yarış hakemleri, Marquez'e sonraki yarış için üç sıra grid cezası verdi.
Gresini ekibi cezaya hızlıca itiraz etti, ancak bu itiraz kabul görmedi ve Marquez'in temastan kaçınabileceği belirtildi.
Ceza haberi gelmeden önce konuşan Marquez, olay hakkında şunları söyledi: "Johann'ın arkasındaydım ve 5. virajdan sonra onun bu kadar çabuk fren yapmasını beklemiyordum. İç çizgiye geçerek ondan kaçmaya çalıştım."
"Bu esnada Brad'e temas ettim, kendisi iç çizgideydi ve dışa açılmak zorunda kaldı. Bunun için üzgünüm çünkü niyetim Brad ile mücadele etmek değildi."
Kabus gibi bir yarış geçiren Marquez, altıncı turda ise Luca Marini ile temas etti ve tehlikeli bir kazanın ardından kendini yerde bularak yarış dışı kaldı.
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