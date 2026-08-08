Alex Marquez: “Aprilia hızlı ama biz de gerisinde değiliz"
Yaz arasının ardından Silverstone’da piste çıkan Alex Marquez, antrenman seanslarında fiziksel sınırlarını zorladığını söyledi.
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Lastik denemeleri sırasında enerji kaybı nedeniyle veri toplamakta zorlandığını belirten Marquez, durumunu şu sözlerle aktardı: "Açıkçası kendimi daha iyi hissetmeyi bekliyordum ancak burası fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı bir pist. Öğleden sonraki bir saatlik seans benim için fazla uzun geldi ve son turlara doğru gücümün sınırına dayandım.”
“Yine de büyük bir süre kaybımız yok; tur zamanları birbirine son derece yakın. Beklediğimiz gibi Aprilia’lar hayet hızlı ama biz de çok geride değiliz. Yarış temposu anlamında fena durumda sayılmayız.”
Sıralama turlarının ardından yarıştaki potansiyellerinin netleşeceğini vurgulayan İspanyol sürücü, Aprilia’ların hem tek turda hem de yarış temposunda çok güçlü göründüğünü ifade etti.
Marquez, Katalonya'daki yüksek hızlı kazasının etkilerinin tamamen geçmediğini ise şu sözlerle açıkladı: "Sabah seansında biraz ağrı hissettim ve en iyi halimde değildim.”
“Geçirdiğim kaza çok büyüktü, bu yüzden tam anlamıyla toparlanmam zaman alacak. Britanya GP'sinden sonra önümüzde üç haftalık bir ara daha var; o süreci iyi değerlendirip iyileşmek kritik olacak.”
“Fakat belki de bu ağrılar hayatımın bir parçası haline gelecek ve onlarla yaşamayı öğrenmem gerekecek. Yine de buna rağmen genel olarak kendimi iyi hissediyorum.”
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