MotoGP Portekiz GP
Alex Marquez, ana antrenman seansını değerlendirdi: “Aslında zirveden çok uzaktayız”
Sakatlık sonrası Portimao'da pistlere dönen Alex Marquez, ana antrenman seansını ilk sırada tamamlamasına şaşırdığını dile getirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Kas 2026 11:50
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Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bu yılın başlarında Katalonya'da yaşadığı omuz ve el sakatlıklarının ardından geçirdiği ek ameliyatlar sonrasında ilk kez piste dönen Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez, Portekiz Grand Prix'si cuma antrenmanlarını zirvede tamamladı.
Sabah seansında iki kez ilk sıraya yükselen ve öğleden sonra seansının son dakikalarında en hızlı turunu atan İspanyol sürücü, zaman turları öncesinde ilk 10'un dışında kaldığını hatırlatarak bu derecenin yarış temposunu yansıtmadığını vurguladı.
MotoGP.com'a konuşan Alex Marquez, sakatlık sonrası kas gücünün sınırlı olmasına rağmen doğrudan Q2'ye kalma hedefine ulaştıkları için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sonuca çok şaşırdım, özellikle de bu sabah ilk sürüşte kendimi birinci sırada gördüğümde.”
“Ama bazen daha sakin olduğunuzda ve motosikleti aşırı zorlamadığınızda daha hızlı olabiliyorsunuz. Bu motosikletler böyledir, gerçekten akıcı olmanız gerekir.”
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images
“Ağrım yok ancak kas gücüm oldukça sınırlı ve özellikle hafta sonu boyunca sağ omzumun performansı konusunda endişeliyim. Yine de ilk izlenimlerim iyiydi.”
“Ana antrenman seansındaki yarış temposu denemelerimizde çok zorlandığımız doğru. Ayrıca zaman turlarına biraz enerji saklamak için çok fazla tur da atmadım.”
“Önceliğim fiziksel durumum ve Q1'de enerji harcamamak için doğrudan Q2'ye kalmaktı. Oldukça mutluyum ama bu birinciliğin gerçekçi olmadığı da açık, hafta sonu için o konumda değiliz.”
“Yine de mutlu olmalı, pozitif kalmalı ve bu şekilde devam etmeliyiz."
Zaman turları öncesinde orta arka lastik kullanan Marquez, mevcut durumda kendisi için gerçekçi hedefin ne olduğu sorulduğundaysa temkinli konuştu: "Aslında zirveden çok uzaktayız, hızlı turumu tamamlamadan önce 15. sıradaydım.”
“Hızlı turlar öncesinde birçok kişinin yarış temposu üzerinde çalışmak amacıyla yumuşak arka lastik kullandığı doğru. Dolayısıyla önümüzdeki seanslarda yumuşak lastikler hakkında biraz daha veri edinmemiz gerekiyor.”
“Şu anda oldukça gerideyiz ama durum bu."
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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