MotoGP Malezya GP

Alex Marquez ameliyat olabilir: Katar GP’sini kaçırma ihtimali gündemde

Alex Marquez, mayıstaki Barselona kazasından bu yana kendisini zorlayan omzundan ameliyat olmayı ve Katar GP'sine katılmamayı değerlendiriyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 20:20

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Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sepang'daki Malezya Grand Prix hafta sonunda pole pozisyonunu kazanmasına rağmen sprint yarışında liderken düşerek yarış dışı kalan Alex Marquez, sezon başındaki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle erken ameliyat seçeneğini masaya yatırdı.

Barselona'da geçirdiği ağır kaza sonrası sağ köprücük kemiğinden operasyon geçiren ve son yarışlarda bursit (eklem iltihabı) rahatsızlığı çeken Gresini sürücüsünün, ameliyatı önümüzdeki salı gününe çekebileceği bildirildi. Katar'daki yarışın bölgedeki jeopolitik belirsizlikler nedeniyle iptal edilme ihtimali ve Portekiz ile Valensiya'daki sezon finali öncesinde iki haftalık bir iyileşme sürecine sahip olmak istemesi, İspanyol sürücünün bu kararı öne almasını mantıklı kılıyor.

Kendi durumunu ve karşı karşıya kaldığı zorlukları değerlendiren Alex Marquez, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki tüm olasılıkları ekibimle berraber detaylıca değerlendiriyoruz.”

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Montmelo'daki kazadan döndüğüm günden bu yana her yarış öncesinde ve sonrasında yoğun bir antrenman ve tedavi süreci geçirmek zorunda kalıyorum. Dürüst olmak gerekirse gerçekten çok zor bir dönemden geçiyorum.”

“Barselona'da geçirdiğim kaza çok ama çok şiddetliydi ve köprücük kemiğimden çok hızlı bir şekilde ameliyat olmak zorunda kalmıştım.”

“Şu an hem omuzumdaki ağrılar hem de yüksek seviyede rekabet etmek vücudumu çok fazla zorluyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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