Alex Marquez, 2025 sezonunda Gresini Ducati'de kalmaya devam edecek

Ducati ile uydu takımlarından biri olarak kalmaya devam etmek için 2025 yılında sözleşmesi olan Gresini Racing, gelecek sezon için Alex Marquez ile anlaşmaya vardı.

2020 yılında MotoGP'ye ilk çıkışını yapan Marquez, 2023 yılında Honda'dan ayrılıp Gresini'ye geçmişti.

Jorge Lorenzo'nun erken emekliliği nedeniyle Honda fabrika takımında geçirdiği ilk yılın ardından 2019 Moto2 Şampiyonu Marquez, LCR takımına transfer edilmişti. 2022 sezonun sonuna kadar LCR takımında geçirdiği iki sezonun ardından Marquez, RC213V'nin rekabetçi bir motosiklet olmaması nedeniyle bir hayli zorlanmıştı.

Honda motosikletine olan güven eksikliği nedeniyle Marquez, başka bir çıkış yolu aramaya koyuldu ve bu, Gresini ile sözleşme imzalamasına yol açtı. 2023 Portekiz GP'de Gresini ile ilk çıkışını yapan ve Fabio Di Giannantonio ile aynı motosikleti paylaşan Marquez, yarışa beşinci sıradan başlamıştı.

Gresini ile ilk sezonunda iki podyum yapmanın yanı sıra sprint yarışlarında (İngiltere ve Malezya) iki zafer elde eden Marquez, bu sene kardeşi Marc Marquez ile takım arkadaşı oldu ve her ikisi de Desmoedici GP23 ile MotoGP 2024 sezonunda yarışıyor.

Bu yılın başında 28 yaşına giren Alex Marquez, 2012 yılında MotoGP Şampiyonası'na girmişti. Marquez, 2014'te Moto3 Şampiyonu ve 2019 yılında Moto2 Şampiyonu olmuştu.

Bu durum, 2020 yılında Le Mans ve Aragon yarışlarında podyumlara çıkmasını sağlayan Marquez'i, Honda ile MotoGP klasmanına yükselmesini sağlamıştı.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez'in sözleşme yenilemesiyle Gresini, bu ayın başında kardeşi Marc Marquez'in 2025 yılında Ducati fabrika takımına geçeceği duyurulmasının ardından, sürücü kadrosunda bir koltuğu doldurmuş oldu.

Yakın zamanda Gresini'nin resmi bir duyuru yapması bekleniyor.

Ducati'nin Marc Marquez'i fabrika takımına alması ve Jorge Martin'in Marco Bezzecchi ile birlikte Aprilia'ya geçmesinin ardından, 2025 MotoGP gridi şekillenmeye başladı.

Maverick Vinales, Aprilia'dan ayrılıp, Enea Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek. Avusturyalı marka Pedro Acosta'nın gelecek sezon Brad Binder ile birlikte fabrika takımına geçeceğini zaten doğrulamıştı.

2024 MotoGP sezonun başlangıcından önce 2 kez Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia, Ducati ile yeni bir sözleşme imzalarken, Yamaha bu yılın başlarında Fabio Quartararo ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.

2024 yılında Honda Luca Marini ve Johann Zarco 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalamış durumdayken, Joan Mir HRC ile kalmaya devam edecek gibi görünüyor.