Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”

Genç Marquez, geçtiğimiz yıl çaylak sezonunda Honda’nın podyuma çıkan tek sürücüsü oldu. Bu nedenle HRC’den fabrika desteğiyle LCR takımına geçerek 2021 sezonuna da yüksek beklentilerle başladı.

Fakat Marquez, şu ana kadar sıralamaların birinci bölümünden çıkmayı başaramadı ve bu sezonki beş yarışın üçünde kaza yaptı.

Bu sene en iyi sonucunu geçtiğimiz yağmurlu Fransa Grand Prix’sinde 6. olarak ve kuru zeminde ise Portekiz’de 8. sırada finiş görerek aldı. Marquez, bu haftaki İtalya Grand Prix’si için ana hedefinin kuru zeminde sürmekten “keyif almaya” çalışmak olduğunu söyledi.

"Benim asıl hedefim kuru zeminde yarışmaktan keyif almak çünkü aslında bu koşullardan gerçekten hoşlanmıyorum çünkü biraz güven eksikliğim var ve kendinizi güvende hissetmediğinizde motosiklet üzerinde zorlanıyorsunuz."

“Yani temel hedef, güveni geri kazanmak ve bunu korumak."

"Le Mans'ta geleceğe yönelik bazı olumlu ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum ancak yine de olmak istediğimiz yere gelebilmemiz için bu yılki motosiklette daha iyi anlamamız ve denememiz gereken pek çok şey var." dedi.

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2020’ye kıyasla bu sezon neden daha fazla zorlandığı sorulduğunda Marquez, motosikletinin her virajda farklı davrandığını ve RC213V’nın şu anki ayarlarıyla motor freninde de zorlandığını söyledi.

Marquez, “[Motosikletin] ön tarafında güven eksikliği yaşıyorum.”

“Bu frenler için de geçerli ama şu an bunun nedenini anlamaya başlıyoruz çünkü motosikletin ön tarafını pek iyileştiremedik.”

“Yani her şey biraz farklı tepki gösteriyor, bu yüzden bunları anlamamız ve frenleme kısmında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu benim motosiklete olan güvenimi artıracaktır ve eğer yeniden motosiklette hızlı ve özgüvenli olursam, o zaman keyif almaya başlarım.” dedi.