Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı
MotoGP / İtalya GP Haberler

Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

LCR sürücüsü Alex Marquez, serideki ikinci sezonuna zor bir başlangıç yaptıktan sonra kuru zeminde 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almadığını” söyledi.

Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”

Genç Marquez, geçtiğimiz yıl çaylak sezonunda Honda’nın podyuma çıkan tek sürücüsü oldu. Bu nedenle HRC’den fabrika desteğiyle LCR takımına geçerek 2021 sezonuna da yüksek beklentilerle başladı.

Fakat Marquez, şu ana kadar sıralamaların birinci bölümünden çıkmayı başaramadı ve bu sezonki beş yarışın üçünde kaza yaptı.

Bu sene en iyi sonucunu geçtiğimiz yağmurlu Fransa Grand Prix’sinde 6. olarak ve kuru zeminde ise Portekiz’de 8. sırada finiş görerek aldı. Marquez, bu haftaki İtalya Grand Prix’si için ana hedefinin kuru zeminde sürmekten “keyif almaya” çalışmak olduğunu söyledi.

"Benim asıl hedefim kuru zeminde yarışmaktan keyif almak çünkü aslında bu koşullardan gerçekten hoşlanmıyorum çünkü biraz güven eksikliğim var ve kendinizi güvende hissetmediğinizde motosiklet üzerinde zorlanıyorsunuz." 

“Yani temel hedef, güveni geri kazanmak ve bunu korumak."

"Le Mans'ta geleceğe yönelik bazı olumlu ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum ancak yine de olmak istediğimiz yere gelebilmemiz için bu yılki motosiklette daha iyi anlamamız ve denememiz gereken pek çok şey var." dedi.

Alex Marquez, Team LCR Honda

Alex Marquez, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2020’ye kıyasla bu sezon neden daha fazla zorlandığı sorulduğunda Marquez, motosikletinin her virajda farklı davrandığını ve  RC213V’nın şu anki ayarlarıyla motor freninde de zorlandığını söyledi.

Marquez, “[Motosikletin] ön tarafında güven eksikliği yaşıyorum.”

“Bu frenler için de geçerli ama şu an bunun nedenini anlamaya başlıyoruz çünkü motosikletin ön tarafını pek iyileştiremedik.” 

“Yani her şey biraz farklı tepki gösteriyor, bu yüzden bunları anlamamız ve frenleme kısmında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu benim motosiklete olan güvenimi artıracaktır ve eğer yeniden motosiklette hızlı ve özgüvenli olursam, o zaman keyif almaya başlarım.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı

Önceki haber

Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Alex Marquez
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

2s
2
Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

9s
3
Formula 1

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

22 dk
4
Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

5s
5
Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

7s
Son Haberler
Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”
MOTOGP

Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”

52dk
Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı
MOTOGP

Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı

2s
Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''
MOTOGP

Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''

11s
Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''
MOTOGP

Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''

26 May 2021
Resmi: Miller, 2022'de Ducati ile yarışmaya devam edecek
MOTOGP

Resmi: Miller, 2022'de Ducati ile yarışmaya devam edecek

25 May 2021
Son Videolar
MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü 00:33
MotoGP
21 Nis 2021

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak 00:32
MotoGP
21 Nis 2021

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Daha fazlası
Lewis Duncan
Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı
MotoGP

Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı

Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''
MotoGP

Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''

Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''
MotoGP

Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''

Alex Marquez Daha fazlası
Alex Marquez
Marquez, Fransa'daki güçlü performansını yağmurlu zeminde attığı "riskli turlara" bağlıyor Fransa GP
MotoGP

Marquez, Fransa'daki güçlü performansını yağmurlu zeminde attığı "riskli turlara" bağlıyor

Marquez, Katar'da güç dengelerinin netleşmesini beklemiyor
MotoGP

Marquez, Katar'da güç dengelerinin netleşmesini beklemiyor

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"
MotoGP

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"

Çok Okunanlar Bugün

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı
Formula 1 Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”
Formula 1 Formula 1

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?
Formula 1 Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
Formula 1 Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Ferrari: "Düşük hızlı pistlerde yine güçlü performans göstereceğimiz kesin değil"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Düşük hızlı pistlerde yine güçlü performans göstereceğimiz kesin değil"

Son Haberler

Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”
MotoGP MotoGP

Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”

Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı
MotoGP MotoGP

Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı

Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''
MotoGP MotoGP

Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''

Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''
MotoGP MotoGP

Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.