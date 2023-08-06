Alex: "Marc, yarışı kazandığımı gördüğünde gerçekten çok mutlu oldu"

Gresini sürücüsü, Cumartesi günü Silverstone'daki 10 turluk sprintte gridde üçüncü sıradayken, pole pozisyonu sahibi Marco Bezzecchi'nin geç atağını savuşturduktan sonra ilk MotoGP zaferini elde etti.

Bu zafer, Alex Marquez'in Moto2'de 2019'dan bu yana ilk yarış galibiyeti ve Marc'ın 2021'deki Emilia Romagna GP zaferinden bu yana Marquez ailesi için de bir ilk oldu.

Marc Marquez, Honda'sıyla sprintte 18. sırada kalmasına rağmen damalı bayrağın ardından Alex'le birlikte kutlama yapmak için pistte durdu.

Alex, "Yarış sırasında çok acı çektiğini biliyorum ama yarışı kazandığımı gördüğünde gerçekten çok mutlu oldu."

"Bu çok özeldi. Bana 'bugün gerçekten çok hızlıydın, p*ç' dedi. Gerçekten çok iyiydi ve ben de onun birçok kez yaptığı gibi zorlamaya çalışıyordum."

"Gerçekten çok mutluyum. Bu sabah, sıralama gerçekten zordu ama [kaza yaptıktan sonra] iyi bir şekilde kurtardık."

"Öğleden sonra daha fazla yağmur bekliyordum ama seans oldukça kuruydu. Bu yüzden yarış başlamadan önce bazı şüphelerim vardı."

"Ama formasyon turunda kendimi gerçekten iyi hissettim."

"Yarışa biraz uyuyarak başladım çünkü ilk virajlarda birçok sürücü beni geçti."

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak birkaç tur sonra iyi bir çekiş gücü yakaladım ve motosikletle ilgili iyi bir his yaşadım. 'Tamam, şimdi farkı açmalıyım' dedim."

"Sprint yarışında kaybedecek daha az puanınız var ve daha fazla risk alabiliyorsunuz." dedi.

VR46 sürücüsü Bezzecchi, son turda Marquez'in neredeyse bir saniyelik farkını kapatmayı başardı ve son turda Copse'da kendisine 0.5 saniye kaybettiren bir vites değiştirme hatası yaptığını açıkladı.

Bezzecchi, "9. virajda büyük bir hata yaptım ve vites küçültmeyi kaçırdım."

"Üçüncü vites yerine virajı ikinci viteste aldım ve 0.5 saniye kaybettim."

"O anda yakın olduğunu biliyordum ama oldukça hızlı olduğumu da biliyordum. Ve ön lastik sınırdayken, beni geçmesinin zor olacağını biliyordum." dedi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro son yıllarda Alex Marquez ile pistte bir dizi tartışma yaşadı, ancak Marc Marquez'in kardeşi olmanın ne kadar 'zor' olduğunu vurgulayarak vatandaşına övgüler yağdırdı.

Beşinci olan Espargaro, "Alex'i çok seviyorum, aslında onun en normal ve sakin adamlardan biri olduğunu düşünüyorum."

"Pistte iniş çıkışlarımız olmuş olabilir ama dışarıda değil. Kazandığı için gerçekten mutluyum."

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Onun için ve takımı için mutluyum, Gresini'yi çok seviyorum. Alex çok çalışkan ve bazen onun bulunduğu pozisyonda olmak [Marc'ın kardeşi olmak] zor."

"Marc Marc'tır ama Alex de Alex'tir ve bu aylarda harika bir iş çıkardı; sadece bir sprint olsa bile performansı çok sağlamdı." dedi.