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MotoGP / Son dakika

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"

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Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Aleix Espargaro, Portekiz GP antrenman turlarında yaşanan bir olay sonrasında Johann Zarco'nun diğer sürücülerin güvenliğini önemsemediğini söyledi.

Avintia Ducati sürücüsü Zarco, Portekiz'deki dördüncü antrenman seansının sonunda motor sorunu yaşadı ve motosikletinden çıkan dumana rağmen son virajı dönmeyi seçti.

Seansın sonunda neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda Zarco, motosiklete ne olduğunu gayet iyi bildiğini ve motosikletinden sıvı sızmadığı için yola devam ettiğini belirtti.

Ancak Aleix Espargaro, Fransız sürücünün tutumunu eleştirdi ve ekledi, "Yağ çıkmadığını nasıl bilebilir? Bu onun için aptalca bir cevap."

"Motosikletten duman çıkarken ne olduğunu bilemezsiniz. Ancak sorun şu ki Johann Zarco her zaman aynı şeyi yapıyor, asla ders çıkarmıyor."

"Yarışta önümdeki iki adama çarptı, inanılmazdı."

"Ona karşı olumsuz bir şeyim yok, ama motosikletinizden duman çıktığını gördüğünüzde, virajı dördüncü virajda tam gaz, 200 km/s'ye yakın bir hızlı geçemezsiniz, çünkü birisi arkanızdan gelirse ve biraz su ya da yağ dökülmüşse, ölebilir."

"Bu, sorumluluk duymakla ilgili ama görünüşe göre bu adam kimseyi veya arkadaşlarını umursamıyor. Beni öfkelendiren de bu. "

Zarco, bu sezon pek çok noktada eleştirilere maruz kaldı. Özellikle Ağustos ayındaki Avusturya GP'de Franco Morbidelli ile yaşanan temas nedeniyle sert şekilde eleştirdi.

Zarco, Espargaro'nun sözlerinin kendisine iletilmesi üzerine Espargaro'nun bu açıklamayı yüzüne karşı yapması gerektiğini söyledi.

"[Joan] Mir ile olan teması biliyorum, bu teması hatırlıyorum. Sonra biriyle daha oldu ama onu hatırlamıyorum."

"Yine de elimden geleni yaptım. Avusturya'da bana kızdıkları zaman güvenlik komisyonuna gittim ve kimse karşımda konuşmadı."

"Yani çok şey söyleyebilirler ama sen karşındayken hiçbir şey söylemezler."

“Yani, bunu Aleix'e özgü buluyorum ve eğer benimle bir sorunu varsa bana gelmeli ve bunu konuşabilmeliyiz."

“Çek Cumhuriyeti'nden sonra Pol ile yaptım ve en azından konuşabildik."

"Dün motosikletimde hangi problem olduğunu ve yağ kaybetmediğimi biliyordum. Demek ki mekanik anlamda yeterli bilgisi olmayan başka sürücüler var ve bu yüzden ne olduğunu bilmiyorlar."

“Ben, neler olduğunu tamamen biliyordum ve yağ kaybetmediğimi de biliyordum. Bu yüzden o kararı verdim."

"Hepsi, düşünmeden bir şeyler yaptığımı sanıyor, ama ben onların düşündüğünden çok daha fazlasını düşünüyorum. Yani sorun yok." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro , Johann Zarco
Editör Lewis Duncan

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