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Aleix Espargaro, VR46 sürücülerini tebrik etti

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Mugello'da zafer mücadelesi vermeyi umduğunu, ancak Valentino Rossi'nin öğrencilerini geçmenin "15 tur sürdüğünü" ve şansını kaybettiğini söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Aleix Espargaro, VR46 sürücülerini tebrik etti
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Mugello'da yedinci başladığı mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayan Aleix Espargaro, arka arkaya dördüncü kez podyuma çıkmayı başardı..

Ancak Aprilia'nın kendi ülkesinde zafer için savaşma umutları, VR46 Ducati sürücüleri Marco Bezzecchi ve Luca Marini'nin iyi savunması nedeniyle suya düştü.

Yarışın ardından Bezzecchi ve Marini'yi öven Espargaro, "Sonuçtan mutlu ve memnunum. Zafer için savaşmayı umuyordum ama yapamadım çünkü VR46 sürücüleriyle mücadele ederken zaman kaybettim."

"Çok iyi bir iş çıkardılar, tecrübe eksikliklerine rağmen hatasız ve oldukça hızlılardı. Daha fazla hata yapmalarını bekliyordum ama olmadı."

"Bu yüzden onları geçmek benim için zor oldu. Arkalarında 15 tur kaybettim ve sonunda geçmeyi başarabildiğimde çok geç olmuştu."

"İki sürücüyü de tebrik ediyorum. Yedinci sıradan başlamanın işleri zorlaştıracağını biliyordum, ama genel olarak çok mutluyum. Bu benim üst üste dördüncü podyumum."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mugello'da yeni bir motorla yarışan Espargaro, Ducati'nin düzlükte uçup gitmesine izin vermedi ve temposunu yarış boyunca koruyabildi.

Espargaro yeni motosikletinin zafer umutlarının boşa çıkmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ve "geçiş yapmakta pek de iyi olmadığını" kabul etti.

Aprilia sürücüsü, “Bugün için motorun bir bahane olmadığını belirtmeliyim."

"Motosiklet oldukça hızlıydı, Ducati'nin düzlükte farkı açmasına izin vermedim. Ama geçiş yapmak konusunda pek de iyi değildim."

"Örneğin, yarışın ilk bölümünde Fabio'nun önündeydim ama o beni ve Ducati sürücülerini kolay bir şekilde geçmeyi başardı. Ben ise çok zaman kaybettim. Yani sorun motorda değildi, motor hızlıydı.” dedi.

Espargaro şampiyonada hala ikinci sırada, ancak şampiyona lideri Fabio Quartararo farkı sekiz puana kadar çıkarmayı başardı.

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