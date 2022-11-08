Aleix Espargaro: "Valencia'da kariyerimin en kötü gününü geride bıraktım"

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Valencia'ya şampiyonadaki ana rakibi Enea Bastianini ile aynı puanda gelen Espargaro, mücadeleye de onuncu sırada, yani Bastianini'nin üç sıra önünde başlamıştı.

Ancak yarış başlar başlamaz bir motor sorunu yaşayan ve son sıraya düşen İspanyol sürücü, dördüncü turda yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Bu sezon ilk kez bir yarışı tamamlayamayan Espargaro, böylece şampiyona üçüncülüğüne de veda etmek zorunda kaldı ve sezonu dördüncü tamamladı.

Yarıştan sonra konuşan Espargaro, "Sezonu hayal kırıklığı ile kapattık."

"Her şeyimi verdim, şampiyona üçüncülüğü için savaşıyor olmak rüya gibiydi, dün gece uyuyamamıştım! Bir şansım olacağını biliyordum, nitekim hızlıydım ve Enea o kadar hızlı değildi, bu nedenle son yarışlar nasıl geçmiş olursa olsun bir şans yakalayabileceğimin farkındaydım."

"Ancak motor arızalandı ve yarışa veda etmek zorunda kaldım. Yazık oldu."

"Neden arıza yaşandığını bilmiyorum. Hiç şüphesiz ki kariyerimin en kötü gününü geride bıraktım."

"Geçmişte sezonu ilk 10'da bitirmek dahi epey zorlayıcıydı, dolayısıyla ilk üçte bitirebilme ihtimali dahi rüya gibiydi."

"Dediğim gibi, motor arızalandı ve nedenini bilmiyorum; ama bu, şu anda hissettiklerimi çok az değiştiriyor." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sezonun üçüncü yarışı olan Arjantin'de kariyerinin ilk zaferini elde eden Espargaro, özellikle sezonun ilk yarısında elde ettiği sonuçlar sayesinde bir şampiyonluk adayı olarak kendini gösterdi ve Malezya'ya kadar da yarıştan düşmedi.

Kısa bir sezon değerlendirmesi yapan Aprilia sürücüsü, "Bu yıl başardıklarımızla ve ne kadar geliştiğimizle kesinlikle gurur duyuyorum."

"Geçen yıl kimse podyuma çıkabileceğime inanmıyordu, fakat çıktım. Bu yıl kimse zafer kazanabileceğime, pole pozisyonları toplayabileceğime veya şampiyonluk mücadelesi verebileceğime inanmıyordu, hepsini yaptım."

"Dolayısıyla ortaya koyduğum işten ötürü kendimle gururluyum. Yapabileceğimin en iyisini yaptım. Yıl boyunca bir hata bile yapmadım, 21 yarışlık bir maratonda bu kolay bir şey değil."

"Hiç kaza yapmadım, hiç pist dışına çıkmadım. Bazen daha fazlasını yapmak mümkün değil." dedi.