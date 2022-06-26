Aleix Espargaro: "Quartararo'yu startta durdurmamız lazım, yoksa yarışı kaybederiz"

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Hafta sonu boyunca güçlü bir tempo sergileyen Espargaro, cumartesi günü de hızlı duruyordu ve 3. antrenman seansını ilk sırada tamamlamıştı. Ancak sıralama turları onun için pek de beklenildiği gibi gitmedi.

Sürekli olarak sarı bayraklara takılan Espargaro, sadece 5. sırayı alabildi. Bu, şampiyonluk mücadelesinde yeniden avantaj sahibi olmak isteyen Espargaro için ideal değil. Espargaro, şampiyona lideri Quartararo'nun 34 puan gerisinde ikinci sırada ve artık Quartararo'dan puanlar alması gerek. Ancak Fabio Quartararo, bugün ikinci cepten start alacak.

Espargaro, Quartararo'yu yakalayıp geçmek istiyorsa iyi bir start almalı ve Fransız sürücünün uzaklaşmasına izin vermemeli. Quartararo, startta liderliği aldığı ve ön tarafta önü açık bir şekilde gittiği yarışlarda rahat galibiyetlere uzanmıştı.

Espargaro da bunun farkında Quartararo'yu startta durdurmaları gerektiğini düşünüyor.

İspanyol sürücü, artık Quartararo'dan puan almalarının "çok önemli" olduğunu dile getirirken; Fransız sürücüyü yarışın erken bölümlerinde yakalamaları gerektiğini "aksi takdirde yarışı kaybedeceklerini" vurguladı.

Sıralama turlarının ardından motosikletteki hissiyatı ve bugünkü yarış hakkında konuşan Espargaro, şunları söyledi: "Uzun süredir motosiklet üzerinde bu kadar iyi bir hissiyata sahip olmamıştım."

"Le Mans'da ve Mugello'da podyuma çıktım ama bu kadar iyi bir hissiyata sahip değildim. Tüm turlarımda hızlı ve istikrarlıydım. Sorun şu ki Jorge Martin ve Marco Bezzecchi sıralama turlarını önümde tamamladılar. Yarışta onları hızlıca geçmemiz gerekecek, iyi bir tempoya sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Şampiyonanın bu noktasında, Fabio'nun önünde bitirmek ve ondan puanlar almak çok önemli. 25 puan almayı çok isterdim."

"Fabio'yu ne olursa olsun durdurmamız lazım, startta uzaklaşmasına izin veremeyiz. Startta gitmesi durumunda yarışı kaybederiz. Bizim görevimiz onu startta durdurmak. Aksi takdirde onu yakalamak mümkün değil."

"Yarış tempom gayet iyi, belki de onun yarış temposundan daha iyi. Ancak onun arkasına geldiğinizde, o 2 saniye önünüzdeyse, onu yakalamak imkansız oluyor."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images