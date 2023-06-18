Aleix Espargaro, Mugello'da iki kırık ayak kemiğiyle yarışmış!

Geçtiğimiz Perşembe günü Mugello'da bisiklet sürerken kaza yapan ve topuğunu zedeleyen Espargaro'nun ilk röntgen taramalarında herhangi bir kırık görülmedi, ancak ayağında çok fazla şişlik vardı.

Sakatlığına rağmen mücadeleyi sürdüren ve ana yarışı altıncı tamamlayan Espargaro, yarıştan bir gün sonra yeniden MR çektirdi.

Ortaya çıkan sonuç, Espargaro'nun ayağında bir değil, tam iki kırık olduğunu göstermekte!

Perşembe günü sakatlığıyla ilgili konuşan Espargaro, "Ayağım... Mugello'da her şey iyiydi, çünkü ilk röntgende bir şeyim olmadığı görüldü, ancak hafta sonu boyunca ağrı çektim. Kariyerimin en acılı yarışlarından biriydi."

"Pazartesi günü MR çektirdim ve aslında iki kırığım olduğu, büyük bir ödem oluştuğu, bağların da hasar gördüğü ortaya çıktı."

"Ayağım tamamen şişmişti, çok ağrım vardı. Bu yüzden bu üç gün boyunca elimden geleni yaptım.

"Doktorlar benden atelli bir ayakkabı giymemi, mümkün olduğunca az yürümemi ve ayağımı yere koymamamı tavsiye ettiler."

"Umarım Sachsenring'in düzeninden dolayı Mugello'ya göre daha az ağrım olur." dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

Espargaro'nun küçük kardeşi Pol'ün sakatlığı da halen devam ediyor; kendisi Portekiz'deki ilk yarışın henüz ikinci antrenman seansında büyük bir kaza geçirmiş, sırtında ve çenesinde ciddi kırıklar oluşmuştu.

İyileştiği bilinen Pol ilk olarak geçen hafta geri dönmeyi denedi ancak kontrollerden geçemedi.

Bu hafta da dönüş denemesi gerçekleştiren Pol, bir kez daha reddedilmesinin ardından büyük ihtimalle sezonun ikinci yarısına kadar olmayacak.

Kardeşinin yarışamaması hakkında da konuşan Espargaro, "Pol'ün durumu beni kızdırıyor çünkü buraya gelmesini ve yarışmasını istiyorum."

"Pol çok üzgün, dün evindeydim ve çok ama çok üzgündü. Durumu kendisinin açıklamasını tercih ederim."

"Bu yüzden, Cumartesi ve Pazar günü Assen'e gelip takımı görmesi, herkesi görmesi, sizlerle konuşması ve yarıştan sonra benimle birlikte eve dönmesi için onu ikna etmeye çalışıyorum."

"Ama şu an için gelmek istemiyor ama sanırım onu ikna edeceğim. Yine de yarışacağını sanmıyorum."

"Her hafta testler yapıyor ama Mugello'da ya da Almanya'da yarışmasına izin vermedikleri için bir sonraki hafta Assen'de yarışması da zor." dedi.