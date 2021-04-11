Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış

Espargaro, Katar'daki yarışlarda bir Aprilia sürücüsü olarak beşinci sezonuna sağlam bir başlangıç yaptı. Her iki yarışta da ilk 10'a girdi ve bu yarışları 7. ve 10. sıralarda bitirdi.

Ancak, Espargaro'nun aksine MotoGP'de daha az deneyimi olan takım arkadaşı Lorenzo Savadori, sıralama turlarının ikisini de son sırada tamamladı ve yarışlarda ise en iyi 19. sırada finiş gördü.

Savadori, ikinci Aprilia koltuğu için MotoGP'de iki kez podyuma çıkan Bradley Smith yerine tercih edilmişti. Aynı zamanda, bu hafta Jerez'de Andrea Dovizioso için yapılan bir test, usta sürücünün 2021'de Aprilia ile yarışlara geri döneceği söylentilerinin çıkmasına sebep oldu.

Dovizioso'nun menajerinin bu söylentileri yalanlamasına rağmen, RS-GP testi, eski Ducati sürücüsünün başlangıçta 2021 için İtalyan marka ile bir yarış sözleşmesini kabul etmemesinden sonra Aprilia'nın kış boyunca gelişiminin açık bir işareti oldu.

Savadori'den daha güçlü bir takım arkadaşının Aprilia'nın gelişim potansiyelini artırıp artırmayacağı sorulduğunda, Espargaro bu konuda kendi yaptığı işin “yeterli” olduğunu hissettiğini söyledi.

"Bence üst düzey bir sürücü olduğumu kanıtladım ve mühendislere söylediğim şeyler, motosikleti geliştirmek için yeterli olacaktır."

"Aslında, geçen yılki yorumlarımla, Noale'deki mühendislerle birlikte herkesin yeni motosiklet üzerinde çok, çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Podyum için mücadele edemememizin ve ilk 10'da olmamızın sebebini biliyorlar."

"Yani, mükemmel bir şekilde biliyorlar, Noale'de çalışıyorlar ve Mugello yarışına kadar yeni güncellemeler gelmesini umuyoruz."

"Yani, güçlü bir takım arkadaşının bu yönde herhangi bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum."

Espargaro, MotoGP gelecek hafta sonu Portekiz GP ile başlayarak Avrupa'ya döndüğünde podyumlar için savaşabilecek bir potansiyele sahip olacağı konusunda “tamamen kendinden emin” olduğunu söylüyor.

Doha GP'nin ardından "Motosikletin bu kadar hızlanması, geçen sezonun ardından bizim için gerçekten inanılmaz bir adım." dedi.

"Pistin ortasında yer kaybetmedim, rakiplerimize çok benzer bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum.''

"Ancak düzlüklerde, inanılmaz bir fark oluşuyor. Özellikle beşinci ve altıncı viteste, 20 km/s'ye yakın bir hız kaybediyoruz. Bu yüzden, böyle bir pistte mücadele etmek çok zor."

"Ama bence Portimao ve Jerez'de çok, çok iyi yarışlar yapacağız, eminim ilk altı için savaşacağız."

"Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım çünkü Katar'da iyi fırsatlar kaybettiğimizi düşünüyorum ama yine de şampiyonada sekizinci olduk, bu çok uzak değil, bu yüzden Portimao ve Jerez için sabırsızlanıyorum.”