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MotoGP / Portekiz GP / Haberler

Espargaro: “MotoGP’de sarı bayrak ihlalinin cezası ağırlaştırılmalı”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Portekiz'de sıralama turlarında yaşanan olayların ardından MotoGP'de sarı bayrak çıkmışken, hızlı tur atmaya devam eden sürücülere daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Espargaro: “MotoGP’de sarı bayrak ihlalinin cezası ağırlaştırılmalı”

Ducati'den Francesco Bagnaia, cumartesi günü Algarve pistinde gerçekleşen sıralama turlarının ikinci bölümünde rekor turuyla, kendisine pole pozisyona yerleştirdi.

Ancak bu turunu, KTM’den Miguel Oliveira’nın Craig Jones virajında yaptığı kaza sonrası sallanan sarı bayraklar altında attığı ve o bölümde hızını azaltmadığı için zaman turu silindi.

Bunun sonucunda, Bagnaia 1. sıradan 11. sıraya düştü. Ducati sürücüsü o noktada sola yaslanıyor olduğu için sağında kalan sarı bayrağı görmenin “imkansız” olduğunu iddia etti.

MotoGP, sarı bayrak kuralını geçen sezon sıkılaştırmıştı ve uyarıyı ihlal eden bir sürücünün turunun otomatik olarak silinmesi kararına varılmıştı.

Espargaro, Bagnaia'yı anladığını, ancak bu kuralın uygulanması gerektiğini düşündüğünü söyledi ve eğer sarı bayrak bölgesinden geçerken o hızla bir kaza yapılırsa “pist üzerindeki bir görevlinin hayatını kaybedebileceğini" söyledi.

Espargaro, "Pecco'nun beynini ya da gözlerini kontrol edemezsiniz, bu yüzden onun dediklerine güveneceğim ve o bayrağı göremediğini söylüyor."

“Ancak güvenlik için kurallarımız var. Cuma günü sanırım 11. virajda kaza yaptım ve birçok sürücü gaza basmayı bıraktı."

"Pecco ise o virajı açıktan aldı ve bunu ben, motosikletimi görevlilerin yardımıyla çakıllardan almaya çalışırken yaptı."

"Yani, kural kuraldır ve Dorna'nın bu konuda daha da katı olması gerektiğini düşünüyorum.''

“Sarı bayraklar varsa, bunun nedeni birisinin yerde olmasıdır. Eğer kaza olursa, bir görevliyi bile öldürebilirsin.”

“Bu yüzden onlar için üzülüyorum çünkü inanılmaz bir tur attığını ve pole pozisyonunu hak ettiğini biliyorum. Ancak bu çok tehlikeli.” dedi.

Espargaro, sarı bayrak bölgelerini tekrar tekrar hızlı tur atanlara daha sert cezalar verilmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda şunları söyledi: "Kesinlikle gerekiyor çünkü Dorna daha fazla ne yapabilir ki?''

“Her zamankinden daha fazla sarı bayraklar çıkıyor, LED panelleri var."

“Radyoları kullanmaya mı başlayacağız, yoksa gösterge paneline sarı bir bayrak mı koyacağız? Bundan daha fazlasını yapmak zor."

“Yani, evet, bence cezalar saha sert olmalı.”

Bagnaia'nın Ducati'deki takım arkadaşı Jack Miller, sarı bayrak kurallının tanıtılmasından bu yana birçok kez kural ihlali yaptı ve defalarca bu uygulamayı eleştirdi.

Miller, cumartesi günkü olayların ardından kuralı bir kez daha sorguladı: “Bu cezayı birkaç kez alanlardan biriyim."

“Onlarla tartışmanın bir anlamı yok gibi çünkü bunun gerçekten bir mantığı yok, özellikle de böyle durumlarda."

“Bu hiç mantıklı değil çünkü bu lastikler hiç çalışmıyor, ne zaman çalışacaklarına dair çok dar bir bilginiz var ve diyelim ki eğer bu turda aynı Pecco gibi zaten önceden hızlandıysan, o lastiklerle bir daha aynı şansa sahip olmayacaksınız."

“Bu bana, geçen yıl Aragon'da sıralamaların ikinci bölümüne mâl olmuştu. Buna katılmıyorum.”

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MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller

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MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller
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Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Aleix Espargaro
Editör Lewis Duncan

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