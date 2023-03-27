Aleix Espargaro: "Marquez bir yarış men cezası almalıydı!"

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Marquez için rüya gibi başlayan hafta sonu, ana yarışta kabusu yaşamasıyla son buldu.

Pole pozisyonundan başladığı mücadelenin ilk turunda dördüncülüğe gerileyen Marquez, üçüncü tura girildikten kısa süre sonra Jorge Martin'e atak yaparken frene basamadı ve Martin'in hemen önündeki Miguel Oliveira'ya sert şekilde çarptı.

Her iki isim de temas nedeniyle yarış dışı kalırken, Marquez sonrasında RNF Aprilia garajına giderek takım patronu Razlan Razali'den özür diledi.

Teması inceleyen hakemler Marquez'e Arjantin GP'si için çifte uzun tur cezası verdiler, ancak Aleix Espargaro'ya göre bu ceza yeterli değil.

Yarışın ardından konuşan Espargaro, "Bence [Marquez'in] bir yarış men cezası alması gerekiyordu, tıpkı geçen yıl Takaaki Nakagami'nin Barcelona'da alması gerektiği gibi."

"Ceza saçmalık ancak kuralları ben koymuyorum, dolayısıyla pek umurumda değil."

"Umarım Miguel iyidir, nitekim Marquez kendisine o kadar hızlı çarptı ki dizleri kırılabilirdi. Bunu iyi biliyorum çünkü birkaç yıl önce Bradley Smith ile benzer bir olay yaşamıştık ve dizlerim kırılmıştı. Bir yıl boyunca acıdan kıvranmıştım." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Özellikle geçen yıl ciddi eleştirilerle karşılaşan yarış yönetiminin bu sezona da pek iyi başladığı söylenemez; nitekim birçok sürücü hakemleri "tutarsız kararlar almakla" itham ediyor.

Cumartesi günkü sprint yarışında Fabio Quartararo'ya temas eden ve rakibinin gerilemesine sebep olurken kendisi yarışa veda Joan Mir'e ana yarış çin uzun tur cezası verildi.

Yine sprintte Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ile benzer bir temas yaşayan Alex Marquez ise herhangi bir ceza almadı -Espargaro da bu duruma dikkat çekiyor.

Espargaro, "Anlamadığım bir şey var, motosikletin üzerinde bir milyon kamera mevcut. Dorna'ya her fırsatta ağırlık nedeniyle daha fazla kamera istemediğimi söylüyorum ama bu şikayetler motosikletimde üç ya da dört kamera olmasının önüne geçmiyor."

"Soru şu: Neden bu kameralara bakıp olayları analiz edemiyorlar? Bu o kadar da zor değil, pistte 100 değil, sadece 20 sürücü var.

"Bana göre Mir ve Fabio ile Alex Marquez ve Maverick'in yaşadığı temaslar birebir aynıydı, sadece Joan kaza yaparken Alex motosikletinde kaldı. Maverick ise neredeyse sekiz sıra kaybetti."

"Peki neden Joan ceza alırken Alex almadı? Joan'ın ceza almaması gerektiğini söylemiyorum ama Joan'a ceza veriyorsanız Alex'e de vermeniz gerekir."

"Samimiyetle söylüyorum, henüz ilk yarışı geride bıraktık ve çok sayıda sürücü hastanede. Bu şekilde devam edemeyiz."

"Bu durum yarış yönetimiyle ilgili değil, bizzat biz sürücülerle ilgili. Eğer bitime bir tur kaldıysa agresif olabilir ve temas yaşayabilirsin, bu sorun değil."

"Ama lütfen, sadece bir yarış geride kaldı ve dört sürücü hastanede." dedi.