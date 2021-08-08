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Aleix Espargaro, Marc Marquez'le yaşadığı kazadan sonra hakemlere ''öfkeli''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Aleix Espargaro, Steiermark Grand Prix'sinden sonra MotoGP hakemlerine onu pist dışına iten Marc Marquez'den daha sinirli olduğunu belirtti.

Aleix Espargaro, Marc Marquez'le yaşadığı kazadan sonra hakemlere ''öfkeli''

Aprilia'dan Lorenzo Savadori ile KTM'den Dani Pedrosa'nın kırmızı bayrak çıkmasına neden olan kazasından önce, Honda sürücüsü Marquez birinci virajda agresif bir hareketle Espargaro'yu pist dışına itmişti.

Espargaro, Marquez'e karşı olan sinirini kırmızı bayrak altında attıkları pite dönüş turunda gösterdi ve ikili sonrasında yarış tekrar başlatıldığında birinci virajda temas etti ve Aprilia sürücüsü tekrar pist dışına çıktı.

Espargaro nihayetinde motosikletindeki motor problemleri nedeniyle yarıştan ayrıldı ancak İspanyol sürücü hakemlerin bu durumla nasıl baş ettiği konusunda sinirliydi. Aynı zamanda Marquez'i suçlamanın bir manası olmadığını çünkü ''her yarışta bu şekilde geçiş yaptığını'' söyledi.

''Marquez'e gelirsek, onu suçlamayacağım. Bir manası yok. Marc böyle.''

''Her yarışta sanki 10 yıl önceymiş gibi geçiş yapıyor.''

''Suçlamak istediklerim hakemler. Bilmiyorum, belki de Olimpiyat Oyunları'nın son gününü izliyorlardı.''

''Marquez yarışta yaptığı hareketlerde ve herkesin ne yapmak istiyorsa bu konuda serbest olduğuna karar vermiş olmalı ancak hakemler buna ceza vermeli.''

''Yani, orada kimse için boş yer yoktu. Özellikle ilk seferinde koluma çok sert şekilde çarptı ve pist dışına çıktım.''

''Şanslıydı çünkü Alex Rins de oradaydı ve büyük bir kaos oluşabilirdi.''

''İkinci seferinde de aynısı oldu. Yarış kontrolün bu konu hakkında bir şey yapıp yapmayacağını göreceğiz çünkü bunun gibi bir hareket görürseniz, ceza verirsiniz. Bu kadar.''

''Bu nedenle kurallarımız var. Ancak beni sinirlendiren şey bir sürücüyü kaza yaptığında cezalandırmamız ve bu durumda da ceza vermeliyiz. Sonucu fark etmiyor.''

''Eğer bugün Rins'e çarpsaydım ve ikimiz de çarpsaydık, bu bir kaza olurdu.''

''Ancak kimse çarpmadığı için ceza almadık. O zaman bunun için neden hakem panelimiz var? Onlara ihtiyacımız yok.''

Espargaro sürücüler ve hakemler arasındaki iletişimsizlikten de bahsetti ve buna ''kazanamayacağımız bir savaş'' dedi.

''Onların yaptığı iş hakkında hiçbir şey anlamıyorum. Sürücülerle, hakemlerin arasında hiçbir iletişim yok.''

''Onları suçluyoruz, güvenlik komisyonundaki her sürücü, ancak onlar orada değiller. Onlarla konuşamıyoruz ve kimse cezaları anlayamıyor.''

''Bu çok sinir bozucu. Ancak bu kazanamadığımız bir savaş.''

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