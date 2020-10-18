Aleix Espargaro kardeşiyle olan kazayı açıkladı

Sıralamaların son bölümünde Espargaro, arkasındaki KTM sürücüsü kardeşi Pol ile hızlı turundaydı. Son virajda Pol, Aleix'le temas yaşadı. Bu kaza sonucunda Aleix seansa veda ederken Pol'ün kanadı kırıldı.

Aleix, Marquez'den kaçmaya çalışırken motosikletini dikleştirdiğini ve bu yüzden temas olduğunu söyledi.

Aleix Espargaro, "Çok tuhaf değildi aslında. Alex Marquez virajın ortasındaydı. Temas olmasını engellemek için motosikleti kaldırmam gerekti ve o esnada Pol bana vurdu."

"Zorluyordum. O turda ilk sektörde en iyi derecemi yapmıştım ve son viraja geldiğimde Alex çizginin ortasındaydı."

"Frenlemede biraz genişe açılmış olabilirim. Her şeyi riske attım. Motosikleti kaldırmak zorunda kaldım. Kaldırdığım an, Pol bana vurdu. Ne yazık ki sıralama seansımız orada bitti."

"Ancak gerçekten o viraja 350 km/s hızla gelirken MotoGP'den birisinin orada nasıl durduğunu anlayamıyorum." dedi.

Seansın ardından Yarış Yönetimi Espargaro kardeşleri kaza için toplantıya çağırdı. Pol Espargaro, son dönemdeki sözlerinin basında abartılı yer alması nedeniyle yorum yapmak istemedi.

Espargaro, "İkinci turumda hızlı bir tur atmak istiyordum. Sıralamalardaki son viraja kadar her şey çok iyi gidiyordu."

"1:47.4'lü bir derece ile geliyordum. Ekranda bu derece görünüyordu. Bu yüzden ikinci çizgide olmaya yetecekti."

"Ancak son virajda bu oldu. Üzgünüm, bu konu hakkında konuşmayacağım."

"Kendim dışında kimse hakkında konuşmak istemiyorum çünkü geçtiğimiz günlerde birisi hakkında konuştuğumda sözlerim çarpıtıldı. Gerçekten artık sorun yaşamak istemiyorum." dedi.

Marquez ise Espargaro kardeşlerin önünden çekilmeye çalıştığını söyledi.

Marquez, "Ne olduğunu bilmiyorum. Vinales'in arkasında zorlamaya çalışıyordum ancak Aleix ve Pol'ün geldiğini görünce ortada olmak istemedim."

"Bu yüzden genişten döndüm ancak sanırım onlar da frenlemede biraz geç kalıp genişten döndüler."

"Aleix gazı kesti ve o esnada Pol geldi. Bence Aleix odaklanmamış değildi. Bu yüzden cezaya gerek yok." dedi.