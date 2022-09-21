Aleix Espargaro: "Hafta sonuna kötü başladığım için galibiyet mücadelesi veremedim"

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Aprilia kötü geçen yıllarda dahi iyi sonuçlar elde ettiği Aragon'da galibiyet mücadelesi vermeyi bekliyordu, ancak Cuma günü iki kaza yapan ve Q2'ye direkt olarak kalamayan Espargaro, buna rağmen sıralama turlarını 4. sırada bitirmeyi başardı.

Yarışta ise galibiyet mücadelesine ortak olamasa da iyi bir tempo tutturan İspanyol sürücü, son turlarda Brad Binder'ı geçerek podyuma çıktı ve ilk tur yarış dışı kalan Fabio Quartararo ile farkı 17 puana indirdi.

Tüm beklentiler göz önüne alındığında galibiyet için mücadele edemediği için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulan Espargaro, "Hayır, çünkü Cuma günü büyük bir hata yaptım. İki kez kaza yaptım, çok fazla zaman kaybettim, çok fazla güven kaybettim."

"Cumartesi sabahı çok yavaştım, motosikleti ilk 10'a sokamadım."

"Ancak her seans derecelerimi biraz daha geliştirdim ve iyi bir sıralama yaptım -ancak yarış temposu yakalamakta geç kaldım."

"Pecco [Bagnaia] ve Enea [Bastianini] bu hafta sonu gerçekten yüksek bir seviyedelerdi. Sadece sıralama turlarındaki tur zamanlarını ve yarıştaki tempolarını görmeniz yeterli."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Aslında biraz daha yakın olabileceğimizi düşünmüştüm. Ama hafta sonunun nasıl başladığına bakarsak, mutluyum."

"Aragon'a gelmeden önce beklentilerim çok çok yüksekti çünkü şampiyonanın son bölümünün en iyi fırsatlarından biri olduğunu biliyordum."

"Bu yüzden belki biraz kendimi kaybettim ve Cuma günü iki kez kaza yaptım, kendime olan güvenimi de tamamen kaybettim."

"3. antrenmandan itibaren yeniden kendime güvenmeye başladım. İyi bir sıralama seansı geçirdim, sağlam bir dördüncülük elde ettim -ancak yarışta Enea ve Pecco'yu takip edecek hızım yoktu.

"Ancak sonuç itibariyle üçüncülük şampiyona için çok iyi, bu yüzden podyuma geri döndüğüm için mutluyum." dedi.