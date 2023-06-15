Aleix Espargaro: "Ducati'nin dengesi sinirlerimi bozuyor"

Mugello'daki hafta sonunu topuk sakatlığının gölgesinde geçiren Aleix, buna rağmen sıralama turlarında sekizinci oldu, ana yarışı ise altıncı sırada tamamlamayı başardı.

Aprilia hafta sonu boyunca epey güçlü görünüyordu, ancak pole pozisyonu, sprint galibiyeti ve ana yarış galibiyeti Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'ya gitti.

Dahası, her iki yarışta da podyumun tamamen Ducati sürücülerinden oluşmasıydı!

Ducati'nin mevcut formunu yorumlayan Espargaro, "En nefret ettiğim şey, [Ducati sürücülerinin] motosikleti aşırı rahat kullanabiliyor olmaları."

"Pecco'nun pole pozisyonu turunu izleyin, motosiklet hiç hareket etmedi. Desmosedici o kadar dengeli ki, tıpkı bir Formula 1 aracı gibi. Yere basma gücü miktarı çılgınca."

"Doğal olarak buna karşı koyamadık." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sakatlığına rağmen iyi bir hafta sonu geçirdiğini inkar etmeyen Espargaro, tamamen formda olsa dahi hiçbir Ducati sürücüsünü yakalayamayacağını söylüyor.

Espargaro, "Samimiyetle söylüyorum, ilk antrenman seansının ardından bu şekilde sürmeyi beklemiyordum, nitekim her tarafım ağrıyordu."

"Daha fazla test yaptırmak için hastaneye gideceğim çünkü doktorlar neden bu kadar ağrım olduğunu, hiçbir şeyim kırılmadıysa neden ağrıyan yerlerimin kan içinde olduğunu gerçekten anlamıyorlar. Belki bağlarla ilgili bir şeydir ya da her neyse.

"Yarış için oldukça fazla ilaç aldım. Çok fazla ağrım yoktu ama arka freni gerçekten kullanamıyordum.

"Bu yüzden ayağımla oynamadan ayağımı peg üzerinde bıraktım ve gerçekten çok yorgun bir şekilde bitirdim.

"Serbest sürüş yapamadım ama bu bir bahane değil. Ducatilerle boy ölçüşecek rekabet gücüne sahip değildik."