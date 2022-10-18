Aleix Espargaro: "Ducati'nin aldığı sonuçlar gülünç, kim sürerse sürsün çok iyiler"

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Phillip Island'da zor bir gün geçiren ve elektronik arızası nedeniyle tempo tutturamayan Espargaro, mücadeleyi dokuzuncu sırada tamamlamasının ardından bitime iki yarış kala yeni şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın 27 puan arkasına kadar geriledi.

Arjantin'de kariyerinin ilk zaferini elde etmesinden bu yana şampiyonluk mücadelesi veren Aprilia sürücüsü, büyük ölçüde geliştirilmiş RS-GP'nin asla Ducati seviyesinde olmadığını söylüyor.

Espargaro, "İçinde bulunduğumuz durum komik; çok değil, sadece dört ay öncesine kadar herkes Aprilia'nın 'yeni Ferrari' olduğunu söylüyordu."

"Sahip olduğum motosikleti biliyordum, iyi bir motosiklet olduğunu biliyordum, motosikleti çok geliştirdiğimizi biliyordum. Ancak griddeki en iyi motosikletin [Ducati] seviyesinde değil."

"Ducati'nin aldığı sonuçlar gülünç. Motosikleti kimin sürdüğü önemli değil, ne olursa olsun her zaman ilk altıdalar. Bu çok sinir bozucu."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun şampiyonluğu kazanmak için hala matematiksel bir şansı olsa da, İspanyol sürücü Aprilia'nın "takım olarak şampiyonluk için savaşacak seviyede olmadığını" düşünüyor.

Şampiyonluk şansının ne kadar olduğu sorulan Espargaro, "İşler artık daha zor. Bence son üç yarışta takım olarak bir arada olmadığımızı kanıtladık."

"Şampiyonluk için savaşacak seviyede değiliz. Çok ama çok fazla puan kaybettik, son üç yarışta sekiz, 10 veya 12 puan aldık."

"Eğer şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız bu çok saçma, sorun da bu. Yine de her şey mümkün, geçirdiğimiz sezon ile gerçekten gurur duyuyorum. Önümüzde iki yarış var ve Aleix ile Aprilia hâlâ şampiyonluk için mücadele ediyor."

"Ancak Pecco ve Ducati'nin formundan, ayrıca bana [puan açısından] bir galibiyet fark atmalarından da ötürü her şey çok zor olacak." dedi.