Aleix Espargaro: "Ducati frenleme ve hızlanma anlamında çılgınca"

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Geçen yıl dominant bir performans sergileyen Ducati, artık Desmosedici'nin fren performansı gücü ve motor gücü anlamında motosiklet tasarımı açısından bir referans noktası durumunda.

Ducati sürücülerinin her üç günü de zirvede tamamladığı Sepang testlerini altıncı bitiren Espargaro, İtalyan takımın birçok alandaki üstünlüğünün devam ettiğine inanıyor.

Espargaro, "Söylenmesi gereken iki şey var: ilki, Ducati halen en iyi motosiklete sahip."

"Artık çok uzakta değiller ama hala en iyi motora sahipler. Frenleme anlamında çok iyiler, ki bu kadar iyi olmaları çılgınca."

"Aprilia'da motosikleti sadece ön lastikle durdurabildiğimi hissediyorum, Ducati ise frenleme esnasında her iki süspansiyonu da alçaltabiliyor. Arka lastiği çok fazla kullanmaktalar."

"Videolarla bunu çok analiz ettik. Frenlerde arkaya daha fazla yük bindirmek için farklı ayarlar denedim ve gerçekten işe yaradı, bu sayede en hızlı turumu attım."

"Ama bu yeterli değil. Umarım aradaki farkı kapatabiliriz." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

MotoGP'de altın standart haline gelen Ducati sürüş stilinin öncüsü olarak Andrea Dovizioso'yu gösteren Espargaro, "Romano'ya [Albesiano, Aprilia teknik müdürü] birçok kez söyledim, Aprilia'nın sürüş stilini seviyorum."

"Benim için dünyanın en iyi şasisi. Elimde videolar var, pistte videolar çeken bir veri adamımız var: viraj içlerinde benden daha hızlı olan başka kimse yok."

"Ama bu artık çok önemli değil. Geçmişte öyleydi, ancak artık Ducati motosikleti neredeyse durdurabiliyor ve sonra gaza basıp gidebiliyor."

"Bunu yapan ilk sürücü beş, altı yıl önce Dovizioso'ydu. Marc [Marquez] için onu geçmek bir kabustu, hatta kendisi bu nedenle pek çok yarış kaybetti. Sonuç olarak Ducati bunu bir temel kabul ederek yola devam etti."

"Frenlemeleri ve sonra hızlanabilmeleri çılgınca. Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz, arkaya daha fazla ağırlık koymaya çalışıyoruz, motorun tork eğrisini değiştirmeye çalışıyoruz."

"Yeni motosiklet birçok küçük detayda biraz daha iyi: şasi biraz daha hafif, motosiklet aero sayesinde daha rahat viraj alıyor, motor gücü de arttı. Yani her yer biraz daha iyi ama bunun yeterli olacağından emin değilim."

"Ancak bana yarışacağım motorunun bir adım daha iyi olacağını ve dyno testlerinin oldukça iyi geçtiğini söylüyorlar." dedi.