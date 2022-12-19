Aleix Espargaro: "Artık işimden kaçmak için bisiklet sürmeye ihtiyaç duymuyorum!"

Haberi dinle

2017 sezonunda Aprilia'ya katılan Espargaro, takımın gelişimi için dört uzun sezon harcamış ve bu yolda zor zamanlar geçirmişti; öyle ki, 2019 sezonu biterken MotoGP'den ayrılmayı bile değerlendirmekteydi!

Ancak iki sezon önce gelişim kaydetmeye başlayan ve 2021 Britanya GP'sinde yeni dönemin ilk podyumunu elde eden Aprilia, 2022 sezonunda ise sonunda şampiyonluk savaşı verebilen bir motosiklet üretmeyi başardı.

Rekabetçi RS-GP ile sezona iyi bir başlangıç yapan ve Arjantin'de kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Espargaro, sonrasında gerek form kaybetmesi, gerek Aprilia'nın gelişim yarışında geri düşmesi gibi sebeplerden ötürü sezonu ancak dördüncü tamamlayabildi.

Bisikletçiliğe hevesli olduğu bilinen Espargaro, geçmişte birçok kez olup bitenden uzaklaşmak için kendini bisiklet sürmeye verdiğini de söylemişti -ancak sonunda iyi bir sezon geçirmesinin ardından bu hobisinden uzaklaştığını itiraf ediyor.

Gelecek sezona bir şampiyonluk adayı olarak girmenin baskı oluşturup oluşturmayacağı sorulan Espargaro, "Bence [2023'te şampiyonluk adayı olarak görülmek] işleri daha da kolaylaştıracak."

"Daha yüksek motivasyona ve daha yüksek beklentilere sahip olduğunuzda -bunu yapabileceğinizi biliyorsunuz çünkü bu yıl bunu kanıtladım- her şey daha kolay."

"Motivasyonunuz yüksekken yarışlara daha mutlu geliyorsunuz, her şey farklı bir havada ilerliyor."

"Hatta bu yıl çok daha az bisiklet sürdüm, bunun nedeni artık işimden uzaklaşmaya gerek duymamam! MotoGP'de gerçekten mutluyum ve rahat hissediyorum."

"Gelecek yılın bu yılla aynı, hatta daha iyi olabileceğini düşünüyorum çünkü birçok şey öğrendik." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'nın şampiyonluk savaşından düştüğü son yarışlarda takımını çok fazla eleştirdiğini kabul eden İspanyol sürücü, yine de bir bütün olarak çok iyi bir sezon geçirdiklerini düşünüyor.

Espargaro, "Demek istediğim, ben gerçekten rekabetçi bir kişiliğe sahibim. Ne kadar hızlı giderseniz ve ne kadar çok sonuç elde ederseniz, o kadar daha fazlasını istersiniz."

"Bu mutlu ve rahat olduğunuz anlamına gelmiyor. Tersine, ne kadar çok şey isterseniz, o kadar çok zorlarsınız ve bazen bu yeterli olmaz."

"Belki son yarışlarda takımı çok eleştirdim ama o anda hissettiğim buydu. Evet, bunu herkese duyurmak hatalıydı, kendi içimizde tartışmak daha iyi olabilirdi -ama ben neysem oyum."

"Her şeye rağmen ezonumuz inanılmaz geçti. Geçen yıl Silverstone'daki podyumu bir zafer gibi, bir tarih gibi kutladık."

"Bu yıl ise bir yarış kazandık, beş ya da altı kez podyuma çıktık, pole pozisyonu aldık ve sonuna kadar şampiyonluk için mücadele ettik. Sezonumuza 10 üzerinden 10 veriyorum." dedi.