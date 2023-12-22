Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum"

2017'de Suzuki'den Aprilia'ya geçiş yapan 34 yaşındaki Espargaro, bu uzun süreçte RS-GP'nin gelişiminde büyük rol oynadı. Espargaro, Aprilia ile üç kez yarış kazanırken çoğu zaman takım arkadaşlarından daha iyi ve istikrarlı performans sergiledi.

2024 sonunda anlaşması sona erecek olan İspanyol sürücü, mevcut hızını koruduğu sürece mücadeleye devam etmeyi hedefliyor.

Espargaro, "Hayır, önümüzdeki yılın son yılım olacağını düşünmüyorum."

"Katar'da [Morbidelli ile] yaşadığım olay dışında hayatımdan çok keyif alıyorum. Eğer hızlı olursam, sanırım biraz daha uzun süre yarışacağım."

"Ama [yarış hafta sonu] programını ve takvimi sevmiyorum. Ben böyle hissediyorum."

"Organizatörlerin pozisyonunu anlıyorum [ve] isterlerse 45 yarış koyabilirler... Ama sınır nerede?" dedi.

MotoGP, 20 yarışlık iki sezonun ardından önümüzdeki yıl 22 yarış hafta sonuyla yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor; bu da Cumartesi Sprintlerinin de dahil edilmesiyle 44 yarış yapılacağı anlamına geliyor.

Maverick Vinales son iki buçuk sezondur Espargaro'nun takım arkadaşı ve bu yılki sıralamada altıncılık mücadelesinde İspanyol arkadaşının sadece iki puan gerisinde yer aldı.