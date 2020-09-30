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MotoGP / Son dakika

Aleix Espargaro, 2020 MotoGP sezonundan "keyif almıyor"

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Aleix Espargaro, 2020 MotoGP sezonundan "keyif almıyor"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Aleix Espargaro, "çok kötü pozisyonlar" için yarışması nedeniyle Aprilia motosikletini sürmekten "keyif almadığını" söyledi.

Espargaro bu sezon sadece bir kez ilk 10'da finiş gördü. Çek Grand Prix'sinde 10. sırada yer alan İspanyol pilot an itibariyle 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Aprilia'nın tamamen yeni olan RS-GP motosikleti, Malezya ve Katar'da yapılan kış testlerinde iyi bir performans gösterse de, motorda yaşanan problem nedeniyle İtalyan marka, motosikletlerini düşük güçle yarıştırıyor. 

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Espargaro açıklamalarında şunları söyledi: "Şu anda durum çok iyi değil, çok keyif almıyorum çünkü çok kötü pozisyonlar için yarışıyorum."

"Ancak farklı pistler üzerinde birkaç ondalık saniye kazanmak için ve sezonu mümkün olan en iyi yerde bitirmek için çok heyecanlıyım."

"Tabii ki de, özellikle geçen haftaki kazadan sonra, Katalonya'daki yarışı bitirmek mühendisler için, deneyim için, yarışta daha çok veri toplamak için çok önemliydi."

"Daha çok lastik harcadığınızda, motorunuz tam gaz gittiğiniz 40 dakika sonunda daha çok zorlanmaya başladığında veriler daha net oluyor ve bu da yarışta görebileceğimiz bir şey."

"Bu yüzden yarışı tamamladığımız için memnunum."

"Ancak benim açımdan, zaten bitirebileceğimizi biliyorum ancak yarışı podyuma oldukça uzak olduğumuz bu pozisyonlarda bitirmek beni pek memnun etmiyor."

"Yarışları bitirmem gerekiyor çünkü bu benim işim, ama daha iyi bir yerde olmak istiyorum."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun Katalonya GP'de aldığı sonucuna etki eden bir şey ise Aprilia'nın soğuk havalarda yaşadığı sorunlar ve bunların, gelecek hafta sonu yapılacak Fransa GP'sinde tekrarlaması bekleniyor.

Sıradaki Le Mans yarışından beklentileri hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Espargaro şunları söyledi: "Bir ceket almayı bekliyorum, orası kesin."

"Normalde motosikletimiz soğuk koşullarda pek de iyi performans göstermiyor."

"Bu hafta sonu zorlandım ve bunu normalde çok sıcak olan Malezya ve Katar testlerinde de görüyoruz, Tayland ve Arjantin'de de oldukça mücadeleciydik."

"Ve Assen gibi çok soğuk pistlere gittiğimizde, bazen Almanya gibi, Le Mans gibi pistlere gittiğimizde biraz daha zorlanıyoruz."

"Bu yüzden biraz daha dengeye ve motosikletin ayarlarını lastiklerin ısınmasına göre ayarlamayı düşünmemiz gerekecek."

"Le Mans benim sevdiğim bir pist, sonrasında da Aragon'a gideceğiz."
 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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