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MotoGP / Avustralya GP Haberler

Aleix Espargaro, 20 puan farkın göründüğünden büyük olduğunu düşünüyor

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, bu hafta sonu için tek planının kazanmak olduğunu, aksi takdirde şampiyonluk savaşından kopabileceğini söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Altay Gök
Aleix Espargaro, 20 puan farkın göründüğünden büyük olduğunu düşünüyor
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Son yılların en yakın MotoGP sezonunda son üç yarışa girilirken, bu sezon büyük atılım yapan Aprilia ile Espargaro, şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun sadece 20 puan gerisinde.

Arjantin'den bu yana kazanamayan Espargaro, üç yarıştır da podyuma hasret ve Britanya'daki antrenman kazasından beri formunda da genel bir gerileme mevcut.

Avustralya'da Cuma gününü şampiyonadaki ana rakipleri Quartararo ve Francesco Bagnaia'nın arasında yedinci tamamlayan Espargaro, 20 puanlık farkın göründüğünden büyük olduğunu söylüyor.

Pazar günü için bir planı olup olmadığı sorulan Espargaro, "Kazanmak, nitekim 20 puan pek büyük bir fark gibi görünmese bile Pecco ve Fabio gibi rakiplere karşı sadece üç yarışınız kalmışken biraz fazla." dedi.

Son iki yarışta istediği sonuçları elde edemeyen Espargaro, motosiklet sorunu nedeniyle pit yolundan başladığı Motegi'den puansız ayrılırken, Tayland'da ise Michelin'in aşırı sıcaklarla başa çıkmak için getirdiği daha sert lastiklerle tempo tutturamadı ve ancak 11. olabildi. 

Tüm bu zorlukların ardından Avustralya'da iyi bir tempo tutturmanın kendisi için önemli olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle evet, çünkü Tayland'da hızlı olabilmek için gerçekten çok çalıştım."

"Japonya'da tempomuz fena değildi ama Tayland'da her şeyi denesem bile iyi değildik."

"Tamamen farklı iki motosiklet denedim ve ısınma turlarında biraz iyileştik ama ilk 10'dan daha ötesine gidemezdik, belki sekizinci olabilirdik."

"Burada ise henüz sert ön lastik kullanmadım çünkü hava soğuktu ve biraz sabırlı olmaya karar verdim, fakat yumuşak ön lastikle çok acı çektim."

"Ama bu şekilde bile hızlıydım, umarım yarın daha iyi koşullarda sert ön lastiği kullanabilir ve bir adım atabilirim." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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