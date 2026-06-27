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MotoGP Hollanda GP

Aldeguer, omurga kırığı nedeniyle Hollanda GP'de yer almayacak

Gresini Ducati sürücüsü Fermin Aldeguer, cuma günü Assen’de geçirdiği kazada omurga kırığı yaşamasının ardından Hollanda Grand Prix’sinin geri kalanında mücadele edemeyecek.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

MotoGP çaylağı Fermin Aldeguer, cuma günü gerçekleştirilen ana antrenman seansının ilk bölümlerinde 11. virajda ağır bir kaza geçirdi. Kaza sonrası kontroller için hastaneye götürülen sürücünün durumu hakkında cuma akşamı ayrıntılı bilgi paylaşılmamıştı.

Doktorların, cumartesi sabahı gerçekleştirilecek ikinci antrenman öncesinde sürücünün yarışmaya uygun olup olmadığını değerlendireceği belirtilmişti.

Takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fermin Aldeguer, T7 omurunda kırık meydana gelen bir sakatlık yaşadı. Durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.”

Ancak yapılan kontrollerin ardından Aldeguer'in hafta sonuna devam edemeyeceği kesinleşti. Böylece Assen, Aldeguer'in bu sezon kaçırdığı ikinci yarış olacak.

Genç İspanyol sürücü, sezon öncesi antrenman sırasında sol uyluk kemiğini kırmasının ardından Tayland’daki sezon açılışını da kaçırmıştı.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

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