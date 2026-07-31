Aldeguer Britanya GP'de yarışmayacak, yerini Lecuona alacak

Haziran ayı sonunda Hollanda Grand Prix'sinin antrenman seansında sakatlanan Fermín Aldeguer, yaz arasından önceki Almanya Grand Prix'sini kaçırmasının ardından gelecek hafta düzenlenecek Britanya Grand Prix'sinde de piste çıkamayacak.

Aldeguer, Assen'deki antrenman seansında geçirdiği kazada T7 omurunda kırık yaşamıştı. Doktorlar, cerrahi müdahale yerine dinlenme ve doğal iyileşme sürecine dayalı bir tedavi yöntemi uygulanmasına karar vermişti.

Gresini Racing, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fermin Aldeguer, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Silverstone yarışında mücadele etmeyecek."

Iker Lecuona, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ancak 15 Ağustos'tan itibaren yeniden antrenman yapabilmesi için sağlık onayı almış durumda. Gresini, yaklaşık bir ay sonra gerçekleşecek Aragon Grand Prix'sinde kendisini yeniden karşılamayı umuyor."

Takım ayrıca Aldeguer'in yerine Iker Lecuona'nın yarışacağını doğruladı: "Iker Lecuona, Macaristan'da Alex Marquez'in yerine yarışmasının ardından bu hafta sonu Silverstone'da Gresini ailesine yeniden katılacak."

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Ducati fabrika takımının sürücülerinden biri olan Lecuona, daha önce Macaristan Grand Prix'sinde de Gresini adına yarışmış ve o hafta sonunda sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyen Alex Marquez'in yerini almıştı. İspanyol sürücü, Balaton Park'taki yarışı yedincilikle tamamlamıştı.