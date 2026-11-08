MotoGP Katar GP

Aldeguer, Bagnaia kazasını açıkladı: "O kadar da riskli bir hamle değildi"

Gresini pilotu Fermin Aldeguer, Katar sprint yarışında Pecco Bagnaia'nın sakatlanmasına yol açan kazada kontrolü kaybettiğini kabul edip özür diledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 13:40

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Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP Katar Grand Prix sprint yarışının son virajında Ducati pilotu Pecco Bagnaia ile çarpışarak rakibinin hastaneye kaldırılmasına ve yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasına neden olan Fermin Aldeguer, olayın ardından açıklamalarda bulundu.

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Hakem kurulu tarafından iki uzun tur cezasına çarptırılan Gresini sürücüsü, Bagnaia ve Ducati garajına giderek özür dilediğini belirtirken frenleme esnasında ideal yarış çizgisinin dışına çıktığı için motosikleti yavaşlatamadığını açıkladı.

Sprint yarışının ardından konuşan Fermin Aldeguer şunları söyledi: "Öncelikle Pecco'dan ve takımdan özür dilerim. Garajına uğradım ve ne olduğunu olabildiğince açık bir dille anlatmaya çalıştım.”

“Kaza korkunçtu ama kendi açımdan bakıldığında o kadar da riskli bir hamle yaptığımı düşünmüyorum. 15. virajdan kötü çıkan Pedro'ya karşı pozisyonumu geri kazanmaya çalışıyordum. Son virajda aradan geçmek için bir fırsat gördüm ancak o da doğal olarak pozisyonunu korumaya çalıştı.”

“Pistin biraz ortasını geçmiş, sağa doğru yönelmiştik ve burada, Katar'da yarış çizgisinin dışına çıktığınızda işlerin bir piyangoya dönüştüğünü biliyoruz. Motosikleti istediğim gibi yavaşlatmayı başaramadım.”

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Sonuçta bazı insanlar bu tür şeylerin yarışlarda yaşanabileceğini anlıyor, bazılarıysa olayı daha kişisel algılıyor. Ancak ben sadece özür dileyebilir ve önümüzdeki yarışlarda böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için çabalayabilirim.”

“Sonuçta yarışın doğası bu; bazen hatayı siz yaparsınız, bazen de mağduru olursunuz."

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- Motorsport.com Ekibi

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