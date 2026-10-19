MotoGP Avustralya GP
Aldeguer, Avustralya GP'de yarışamayacak, yerine Lecuona geçecek
Gresini Ducati sürücüsü Fermin Aldeguer, Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı talihsiz kazanın ardından sakatlığı nedeniyle bu hafta sonu Avustralya GP’de piste çıkamayacak.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 19 Eki 2026 10:35
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Iker Lecuona, Gresini
Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images
Endonezya GP'de 16. virajda ön tarafı kaybederek kaçış alanına kaydığı esnada sol elinden sakatlanan İspanyol sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Jerez’deki WSBK yarışında sol kolu alçıda görülmüştü.
Gresini takımı bu sabah yaptığı açıklamayla sakatlık haberini doğrularken, Aldeguer'in koltuğunu bir kez daha WSBK sürücüsü Iker Lecuona'nın devralacağını açıkladı.
Gresini Racing'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç sürücünün durumuna dair şu ifadelere yer verildi: "Fermin Aldeguer Avustralya GP'sinde yer almayacak. 54 numaralı Ducati koltuğuna bir kez daha Iker Lecuona geçecek.”
Fermin Aldeguer, Gresini
Fotoğraf: Danilo Di Giovanni / Getty Images
“Fermin, iki haftadan kısa bir süre sonra Malezya'da yarışacak duruma gelmek için çalışmalarını sürdürüyor."
Daha önce Macaristan'da Alex Marquez'in, Silverstone'da ise yine Aldeguer'in yerine piste çıkan Lecuona, bu sezon Gresini bünyesindeki üçüncü MotoGP yarışına çıkacak.
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