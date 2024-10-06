MotoGP'de teknik kadro yapılanması devam ediyor: Albesiano Honda'ya, Sterlacchini Aprilia’ya
Aprilia teknik direktörü Romano Albesiano, 2025’te Honda’ya geçerken, eski KTM teknik direktörü Fabiano Sterlacchini de Aprilia'ya geçecek.
Aprilia MotoGP Teknik Direktörü Romano Albesiano, 2025 sezonundan itibaren Japon ekibi Honda'ya geçmeye hazırlanıyor.
Albesiano’nun yerini ise 2024 sezonunun son yarışından hemen sonra Fabiano Sterlacchini alacak. Bu önemli duyurular, Japonya Grand Prix’sinde serbest antrenman turları sırasında yapıldı.
Albesiano hakkında konuşan Honda takım patronu Alberto Puig, Romano'nun tecrübesi ve kişilik özelliklerinin, takımın uyumunu artırmada büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Alberto Puig, şunları söyledi: "Romano, sakin ve olgun bir insan. Japon zihniyetiyle uyum sağlayabileceğini düşünüyoruz. Onun Avrupa'da olması, teknik konuların yönetilmesini kolaylaştıracak ve böylece Japonya'daki ekiple etkili bir şekilde çalışabilecek."
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