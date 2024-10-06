Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Japonya GP

MotoGP'de teknik kadro yapılanması devam ediyor: Albesiano Honda'ya, Sterlacchini Aprilia’ya

Aprilia teknik direktörü Romano Albesiano, 2025’te Honda’ya geçerken, eski KTM teknik direktörü Fabiano Sterlacchini de Aprilia'ya geçecek.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1020355452-LAT-20240909-59936_HiRes

Aprilia MotoGP Teknik Direktörü Romano Albesiano, 2025 sezonundan itibaren Japon ekibi Honda'ya geçmeye hazırlanıyor.

Albesiano’nun yerini ise 2024 sezonunun son yarışından hemen sonra Fabiano Sterlacchini alacak. Bu önemli duyurular, Japonya Grand Prix’sinde serbest antrenman turları sırasında yapıldı.

Albesiano hakkında konuşan Honda takım patronu Alberto Puig, Romano'nun tecrübesi ve kişilik özelliklerinin, takımın uyumunu artırmada büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Alberto Puig, şunları söyledi: "Romano, sakin ve olgun bir insan. Japon zihniyetiyle uyum sağlayabileceğini düşünüyoruz. Onun Avrupa'da olması, teknik konuların yönetilmesini kolaylaştıracak ve  böylece Japonya'daki ekiple etkili bir şekilde çalışabilecek."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber MotoGP Japonya GP yarış: Bagnaia kazanarak Martin'in liderlik avantajını azalttı, Acosta kaza yaptı

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"

Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"

Formula 1
Amerika GP
Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"
Massa’dan Verstappen'e destek: "Sınırı aşmadı"

Massa’dan Verstappen'e destek: "Sınırı aşmadı"

Formula 1
Amerika GP
Massa’dan Verstappen'e destek: "Sınırı aşmadı"
Horner, Russell'a ilgi göstererek Wolff'u rahatsız mı etmek istiyor?

Horner, Russell'a ilgi göstererek Wolff'u rahatsız mı etmek istiyor?

Formula 1
Amerika GP
Horner, Russell'a ilgi göstererek Wolff'u rahatsız mı etmek istiyor?

Son Haberler

Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"

Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"

F1 Formula 1
Amerika GP
Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"
Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"

Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"

F1 Formula 1
Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"
Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"

Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"

MGP MotoGP
Japonya GP
Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

OTO OTOMOBİL
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye