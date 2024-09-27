Ajo ve Pedrosa, KTM yönetiminin yeniden yapılanmasına öncülük edecek
Aki Ajo, 2025 MotoGP sezonunda KTM takım patronu olmak için en önemli aday olarak görülürken, geliştirme sürücüsü Dani Pedrosa da üreticinin yönetim değişikliğinde rol oynamaya hazırlanıyor.
Francesco Guidotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağının Endonezya Grand Prix'si öncesinde kesinleşmesiyle birlikte, Mandalika'daki padok söylentileri Ajo'yu muhtemel halefi olarak tanımlamaya devam etti.
Fin sürücü, 2008'den bu yana Moto2 ve Moto3/125GP'de 10 şampiyonluğa taşıdığı kendi adını taşıyan Ajo Motorsport takımının kurucusu ve yöneticisi olarak padokta bir üne sahip. Bu yüzden Ajo, bu pozisyonu üstlenmek için mantıklı bir seçim olarak görülüyor.
Ajo'nun gelişi, Guidotti'nin KTM takım yöneticisi olarak üç yıllık görev süresinin sonuna işaret edecek. İtalyan sürücü 2022 MotoGP sezonu öncesinde Pramac Racing 'den KTM'ye katılmıştı ancak iki yıl içinde hiç zafer kazanamayan Guidotti, 2025 sonuna kadar sürecek olan sözleşmesini erken feshedecek.
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Ajo'nun yanı sıra, yüksek puanlı geliştirme lideri sürücü Pedrosa'nın da KTM'nin yeniden yapılanmasında öne çıkması bekleniyor.
31 kez MotoGP yarışı kazanan Pedrosa, 2018 sezonunun sonunda yarışlardan emekli olduktan sonra üreticiye geliştirme ve test sürücüsü olarak katıldı ve sonraki yıllarda KTM'nin formundaki yükselişte önemli bir faktör olarak kabul edildi.
Bu Pedrosa'nın tamamen bırakmak istemediği bir rol olsa da, KTM'nin test imtiyazlarını kaybetmesi nedeniyle pistte geçirdiği süre kısıtlandı ve bu da ona perde arkasında yönetici pozisyonuna geçmesi için bir kapı açtı.
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