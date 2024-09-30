Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Ajo, kendi takımı Ajo Motorsport Moto2/3'ün başındaki mevcut görevinden ayrılarak KTM'nin premier sınıftaki çalışmalarını yönetecek.

Ajo, KTM den yapılan açıklamada, "Red Bull KTM Factory Racing ile MotoGP'de çalışmak için bu harika yeni görevin teklif edilmesi benim için bir onur."

"Şu anda MotoGP çok yüksek bir seviyede, bu nedenle birçok alanda çalışmaya devam etmemiz ve mevcut KTM paketini daha da iyi bir standarda getirmek için sahip olduğumuz güçlü yönleri kullanmamız gerekiyor."

"Zorlamaya devam etmeliyiz ama bence bu proje zaten en tepede olmak için pek çok iyi parçaya sahip; bunları en iyi şekilde yönetmeliyiz. "

"Stefan, Hubert, Pit ve Jens'e ve KTM bünyesindeki herkese teşekkür ederim."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf tarafından: Rob Gray / Polarity Photo

Hem Moto2 hem de Moto3 takımlarına destek sağlayarak Ajo Motorsport ile yakın bir çalışma ilişkisi geliştirmiş olan KTM'nin Motor Sporları Direktörü Pit Beirer, Ajo'yu mantıklı bir seçim olarak görüyor.

"Aki ile özel bir ilişkimiz ve çok yakın bir işbirliğimiz var ve bu nedenle MotoGP projesini ileriye taşımak için en iyi kararın bu olduğunu düşündük. "

"Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim: Bu padokta daha yeni organize olmaya başladığımızda bize inandı, dolayısıyla aramızdaki güven ve dostluk eşsiz. Takımının başarısı da kendi adına konuşuyor. "

"Bu zorlu görevi birlikte üstlendiğimiz ve uzun zaman önce başlayan ve halihazırda pek çok başarıya sahip olan bir hikayeyi devam ettirdiğimiz için gerçekten memnunum."