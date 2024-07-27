Ai Ogura, Trackhouse ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Motorsport.com, Moto2 sürücüsü Ai Ogura'nın gelecek yıl MotoGP'de Trackhouse Racing ile yarışacağını öğrendi.
Anlaşma henüz kesinleşmemiş olsa da, Ogura'nın Trackhouse Aprilia RS-GP ile yarışmak üzere takımla anlaşmaya vardığı ve yeni sezonda Raul Fernandez'in takım arkadaşı olacağı öğrenildi.
Japon sürücünün Trackhouse'a geçmesi halinde, koltuk için adı geçen Jack Miller koltuksuz kalacak.
Ogura gibi Moto2'de yarışan Joe Roberts da Trackhouse takım patronu Davide Brivio ile yaptığı bir dizi görüşmenin ardından kendisine koltuk bulamayacak.
Moto2'de MT Helmets - MSi takımıyla elde ettiği sonuçların ardından Trackhouse tarafından MotoGP koltuğu için düşünülen Ogura, şu anda Sergio Garcia'nın sadece yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Ogura, 2024'te şimdiye kadar tıpkı Garcia gibi iki galibiyet elde etti ve bir yarış hariç tüm yarışları ilk beş içinde tamamladı.
Honda'nın genç sürücü programında yer alan ve adı LCR koltuğu için geçen 23 yaşındaki sürücünün Trachkouse tarafından takıma getirilmesi pek çok kişiyi şaşırtacak gibi görünüyor.
2025'te Trackhouse'a geçmesi, Honda'nin Takaaki Nakagami'yi desteklemeye devam edeceği anlamına geliyor.
Ai Ogura, MT Helmets MSI
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Moto3, Portimao 3. antrenman: Masia en hızlısı, Deniz 5. oldu
Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu
Fernandez, iki yıl daha Trackhouse ile MotoGP'de yarışacak
Oliveira, MotoGP'nin artık 'çok kolay göründüğünü' düşünüyor
Aprilia CEO'su, Trackhouse'un fabrika takımını "yenmesini" istiyor
Son Haberler
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar