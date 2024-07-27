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MotoGP

Ai Ogura, Trackhouse ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Motorsport.com, Moto2 sürücüsü Ai Ogura'nın gelecek yıl MotoGP'de Trackhouse Racing ile yarışacağını öğrendi.

Ezel Tan
Güncel:
Ai Ogura, MT Helmets MSI

Anlaşma henüz kesinleşmemiş olsa da, Ogura'nın Trackhouse Aprilia RS-GP ile yarışmak üzere takımla anlaşmaya vardığı ve yeni sezonda Raul Fernandez'in takım arkadaşı olacağı öğrenildi.

Japon sürücünün Trackhouse'a geçmesi halinde, koltuk için adı geçen Jack Miller koltuksuz kalacak.

Ogura gibi Moto2'de yarışan Joe Roberts da Trackhouse takım patronu Davide Brivio ile yaptığı bir dizi görüşmenin ardından kendisine koltuk bulamayacak.

Moto2'de MT Helmets - MSi takımıyla elde ettiği sonuçların ardından Trackhouse tarafından MotoGP koltuğu için düşünülen Ogura, şu anda Sergio Garcia'nın sadece yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ogura, 2024'te şimdiye kadar tıpkı Garcia gibi iki galibiyet elde etti ve bir yarış hariç tüm yarışları ilk beş içinde tamamladı.

Honda'nın genç sürücü programında yer alan ve adı LCR koltuğu için geçen 23 yaşındaki sürücünün Trachkouse tarafından takıma getirilmesi pek çok kişiyi şaşırtacak gibi görünüyor.

2025'te Trackhouse'a geçmesi, Honda'nin Takaaki Nakagami'yi desteklemeye devam edeceği anlamına geliyor.

Ai Ogura, MT Helmets MSI

Ai Ogura, MT Helmets MSI

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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