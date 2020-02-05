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MotoGP / Son dakika

Agostini: "Yamaha, Rossi'ye saygısızlık etmedi"

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Agostini: "Yamaha, Rossi'ye saygısızlık etmedi"
Ekleyen:
5 Şub 2020 09:05

Eski MotoGP dünya şampiyonu Giacomo Agostini, Yamaha'nın Valentino Rossi yerine Fabio Quartararo'yu geçirme kararıyla, İtalyan sürücüye karşı saygısızlık etmediğini düşünüyor.

Yamaha uzun zamandır birlikte çalıştığı Valentino Rossi ile 2020 yılı sonrası devam etmeme kararı alırken, fabrika takımındaki yerini Fabio Quartararo alacak.

Çaylak sürücü, serideki ilk yılında tüm MotoGP dünyasını kendisine hayran bıraktı ve rakip takımların kendisine ilgisi oldukça büyüktü. 

Diğer tarafta 41 yaşına girmeye hazırlanan Rossi ise, yarışmaya devam edip etmeyeceğine yönelik kararını sezonun ilk 5-6 yarışından sonra verecekti. 

Yamaha bundan ötürü Rossi ile konuştu ve sonuç olarak, yarışmaya devam etmek istemesi halinde İtalyan sürücüye fabrika destekli bir M1 verecek. Fakat Rossi, artık fabrika takımı için değil, Petronas SRT Yamaha uydu takımı için yarışabilecek.

Ancak motosiklet efsanesi Giacomo Agostini, Rossi’ye karşı herhangi bir saygısızlık yapıldığına inanmıyor.

"Şahsen ben, herhangi bir saygısızlık yapıldığını düşünmüyorum. Yamaha, Valentino’ya ve Valentino da Yamaha'ya karşı büyük bir şükran duymalı. Onu bu sürece dahil etmediklerini sanmıyorum. Okuduğum kadarıyla Rossi beklemek istedi. Fakat bu riskliydi çünkü Yamaha'nın, diğer sürücüleri kaybetme riski vardı ve bu yüzden ona bunu yapamayacaklarını söylediler.”

Agostini, Lin Jarvis yerinde olsaydı, kendisinin de aynı şeyi yapacağını söylüyor. 

Evet, ben de aynısını yapardım. Ama ne olursa olsun eğer Rossi Petronas'a giderse, o zaman Yamaha kendisine gerekli tüm teknik desteği verecek. Bunu garanti ettiler ve önemli olan da bu. Fabrika sürücüleriyle aynı malzemelere sahip olacak ve bu yüzden herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Valentino’ya son güncellemeleri vermeyecek bir Yamaha hayal edemiyorum”. 

Rossi'nin emekli olup olmayacağı sorusuna ise, “Kimseyi yargılamak istemiyorum ya da öğüt vermek istemiyorum. Zaten Valentino kariyeriyle ilgili ne yapmak istediğine karar verme hakkına sahip. Ama kendim, daha az kazanmaya başladığımda zamanın tükenmeye başladığını düşünürdüm. Bu kişisel bir şey. Öyle hissetmiyorsam ve rahatsız da etmiyorsa neden bırakayım ki?"  yanıtını verdi.

Çeviri: İnci Beğen

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Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
2/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
3/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
4/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
5/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
6/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
7/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
8/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
9/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
10/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
11/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
12/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
13/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
14/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
15/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jack Miller, Pramac Racing, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Jack Miller, Pramac Racing, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
16/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
17/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
18/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
19/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
20/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Giacomo Agostini , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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