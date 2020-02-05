Agostini: "Yamaha, Rossi'ye saygısızlık etmedi"

Yamaha uzun zamandır birlikte çalıştığı Valentino Rossi ile 2020 yılı sonrası devam etmeme kararı alırken, fabrika takımındaki yerini Fabio Quartararo alacak.

Çaylak sürücü, serideki ilk yılında tüm MotoGP dünyasını kendisine hayran bıraktı ve rakip takımların kendisine ilgisi oldukça büyüktü.

Diğer tarafta 41 yaşına girmeye hazırlanan Rossi ise, yarışmaya devam edip etmeyeceğine yönelik kararını sezonun ilk 5-6 yarışından sonra verecekti.

Yamaha bundan ötürü Rossi ile konuştu ve sonuç olarak, yarışmaya devam etmek istemesi halinde İtalyan sürücüye fabrika destekli bir M1 verecek. Fakat Rossi, artık fabrika takımı için değil, Petronas SRT Yamaha uydu takımı için yarışabilecek.

Ancak motosiklet efsanesi Giacomo Agostini, Rossi’ye karşı herhangi bir saygısızlık yapıldığına inanmıyor.

"Şahsen ben, herhangi bir saygısızlık yapıldığını düşünmüyorum. Yamaha, Valentino’ya ve Valentino da Yamaha'ya karşı büyük bir şükran duymalı. Onu bu sürece dahil etmediklerini sanmıyorum. Okuduğum kadarıyla Rossi beklemek istedi. Fakat bu riskliydi çünkü Yamaha'nın, diğer sürücüleri kaybetme riski vardı ve bu yüzden ona bunu yapamayacaklarını söylediler.”

Agostini, Lin Jarvis yerinde olsaydı, kendisinin de aynı şeyi yapacağını söylüyor.

“Evet, ben de aynısını yapardım. Ama ne olursa olsun eğer Rossi Petronas'a giderse, o zaman Yamaha kendisine gerekli tüm teknik desteği verecek. Bunu garanti ettiler ve önemli olan da bu. Fabrika sürücüleriyle aynı malzemelere sahip olacak ve bu yüzden herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Valentino’ya son güncellemeleri vermeyecek bir Yamaha hayal edemiyorum”.

Rossi'nin emekli olup olmayacağı sorusuna ise, “Kimseyi yargılamak istemiyorum ya da öğüt vermek istemiyorum. Zaten Valentino kariyeriyle ilgili ne yapmak istediğine karar verme hakkına sahip. Ama kendim, daha az kazanmaya başladığımda zamanın tükenmeye başladığını düşünürdüm. Bu kişisel bir şey. Öyle hissetmiyorsam ve rahatsız da etmiyorsa neden bırakayım ki?" yanıtını verdi.

Çeviri: İnci Beğen