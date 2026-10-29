MotoGP

Adelaide, 2027'deki ilk MotoGP yarışı için önemli bir aşamayı geçti!

MotoGP'nin ilk cadde yarışı olmaya hazırlanan Adelaide pisti, federal çevre onayının ardından hayata geçirilmesi için gerekli izni aldı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 17:20

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Adelaide circuit overview

Fotoğraf: MotoGP Sports Entertainment Group

Pist, Formula 1'in 1996'da Melbourne'deki Albert Park'a taşınmadan önce Avustralya Grand Prix'si için kullandığı Adelaide pistinin değiştirilmiş bir versiyonu olacak.

Ancak park alanında yaratacağı değişiklikler ve yüzlerce ağacın kesilmesi planı, geniş çaplı tepkilere yol açmıştı.

Toplumun görüşlerinin alındığı danışma sürecinin ardından Ulusal Çevre Ajansı, Güney Avustralya hükümetinin Adelaide şehir pisti projesini ilerletmesine onay verdi. Yapılan açıklamaya göre proje, ağaç ve bitki örtüsünün korunmasına yönelik planın hazırlanmasını da içeren ayrıntılı tasarım aşamasına geçecek.

Pistin kullanılmadığı dönemlerde çakıl kaçış alanlarının çimle kaplanması planlanıyor. Pit alanı altyapısının bulunduğu bölgenin ise farklı toplumsal spor etkinliklerinde kullanılması öngörülüyor.

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Federal çevre onayının alınması ve toplumdan gelen geri bildirimlerin planlamanın bir sonraki aşamasına katkı sağlaması, Adelaide Pisti Yenileme Projesi açısından önemli bir dönüm noktası. MotoGP'nin 2027 yılının kasım ayında Adelaide'e gelişine doğru ilerliyoruz."

"Adelaide, MotoGP'ye şehir içi bir cadde pistinde ev sahipliği yapan dünyadaki ilk şehir olacak. Bu da Güney Avustralya'yı küresel sahneye taşıyacak ve şehrimizi dünya çapında milyonlarca insana tanıtmak için olağanüstü bir fırsat yaratacak."

"Özellikle yaşlı ağaçların korunması, park alanlarının açık karakterinin sürdürülmesi ve toplumun spor ile rekreasyon faaliyetleri için daha fazla fırsat yaratılması konularında görüşlerini paylaşmak üzere zaman ayıran binlerce Güney Avustralyalıyı dikkatle dinledik."

"Bu projeyi sorumlu bir şekilde hayata geçirmeye, güçlü çevre koruma önlemleri uygulamaya ve dünya standartlarında bir motor sporları pisti inşa ederken park alanları üzerindeki etkileri en aza indirmeye kararlıyız."

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- Motorsport.com Ekibi

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