Acosta'nın KTM ile MotoGP'ye geçmesi kesin, hangi takımla olacağı belirsiz

Henüz 17 yaşında ve çaylak sezonunda Moto3 şampiyonluğuna ulaşmasından bu yana "yeni Marc Marquez" olarak anılan Acosta, Moto2 kariyerine de tam gaz devam ediyor.

Sezon arasına sadece 4 puan geride ikinci olarak giren Acosta'nın şampiyonluk şansı çok yüksek, sadece istikrarını koruması gerekmekte.

KTM tarafını en çok zorlayan konu ise, performansını arttırmasının ardından MotoGP için zorlayan Acosta'ya bir koltuk bulma ihtimallerinin düşüklüğü.

Fabrika takımında halihazırda Brad Binder ve Jack Miller gibi hem genç, hem de tecrübeli bir ikili yer almakta, GASGAS Tech 3'te ise Augusto Fernandez'in devam etmesi kesin gibi, Pol Espargaro'nun da sözleşmesi bulunuyor.

Yine de takımdan gelen son bilgiler, Acosta'nın kendileriyle MotoGP'ye adım atacağı yönünde.

GPOne'a konuşan KTM takım patronu Francesco Guidotti, "Acosta KTM sürücüsü olarak kalacak. Sözleşmesinde bir opsiyona sahiptik, bunu kullandık."

"Gelecek sezon MotoGP'de yarışacak, ancak hangi takımda yarışacağı bir sürpriz!" dedi.